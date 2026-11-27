Jedan od ključnih problema odnosi se na naknade za korišćenje željezničkih trasa koje Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG) fakturiše Montecargu.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Opstanak Montecarga mogao bi biti doveden u pitanje ukoliko Ministarstvo saobraćaja ne pruži konkretnu podršku i ne pristupi hitnom rješavanju nagomilanih problema sa kojima se kompanija suočava već godinama, upozorili su iz tog željezničkog operatera, prenosi Dan.

Kako navode, nadležnom ministarstvu su se više puta obraćali ukazujući na neravnopravan položaj u odnosu na teretne željezničke operatere u regionu, posebno kada je riječ o troškovima korišćenja željezničke infrastrukture.

„O svim problemima, sa kojima se Montecargo suočavao u prethodnih nekoliko godina, više puta smo informisali Ministarstvo saobraćaja i tražili pomoć da nas rasterete troškova koje u regionu teretnim operaterima uopšte ne obračunavaju, ili ih obračunavaju u znatno nižem iznosu. Do dana današnjeg nijesmo dobili nikakav odgovor o rješavanju za nas gorućih problema“, saopštili su iz kompanije.

Poručuju da bi izostanak hitnih mjera mogao ozbiljno ugroziti dalji rad i budućnost Montecarga. Reagujući na ocjene koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti o stanju željezničkog sektora, a naročito o poslovanju te kompanije, iz Montecarga su odlučili da iznesu podatke za koje smatraju da pružaju realniju sliku njihovog poslovnog položaja.

Jedan od ključnih problema odnosi se na naknade za korišćenje željezničkih trasa koje Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG) fakturiše Montecargu. Od restrukturiranja željezničkog sistema 2009. godine, kompanija posluje kao zasebno privredno društvo, uz, kako tvrde, znatno veće finansijske obaveze nego konkurenti u regionu.

Prema podacima koje su dostavili, teretnim željezničkim operaterima u regionu naknade se obračunavaju u rasponu od 0,95 do 1,06 eura po voznom kilometru, dok Montecargo plaća tri eura. Istovremeno, Željezničkom prevozu Crne Gore (ŽPCG) Vlada je odredila naknadu manju od 20 centi po voznom kilometru.

Iz kompanije smatraju da je takav model finansijskih opterećenja od samog početka doveo Montecargo u nepovoljan položaj i otežao mogućnost ostvarivanja pozitivnih poslovnih rezultata.

Dodatni udar na poslovanje izazvalo je klizište u Mijatovom Kolu, koje se aktiviralo 21. aprila 2024. godine, a čija sanacija, kako navode, još nije završena. Zbog poremećaja u željezničkom saobraćaju kompanija je pretrpjela značajne gubitke, usljed nemogućnosti realizacije ugovorenih količina prevoza i planirane dinamike isporuka, ali i povećanih troškova poslovanja.

„Na osnovu pretrpljene štete (nerealizacijom ugovorenih količina i dinamike prevoza prema korisnicima), i dodatnih troškova poslovanja, Montecargo je pretrpio ogromnu štetu, koja je dostigla iznos više od četiri miliona eura“, navodi se u saopštenju.

Među finansijskim opterećenjima izdvajaju i naknade koje im obračunava kompanija Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVC) za korišćenje usluga održavanja voznih sredstava, prenosi Dan.

Uprkos svim navedenim problemima, iz Montecarga ističu da ne smatraju da su aktuelna rukovodstva željezničkih kompanija odgovorna za teško stanje u sektoru. Naprotiv, ocjenjuju da su saradnja i međusobno razumijevanje uprava doprinijeli očuvanju željezničkog sistema.

„Želimo posebno da istaknemo da aktuelna rukovodstva željezničkih kompanija u Crnoj Gori nijesu uzrok problema sa kojima se suočava željeznički sistem. Smatramo da su upravo njihovo strpljenje, razumijevanje i spremnost na međusobnu saradnju u značajnoj mjeri doprinijeli očuvanju sistema, koji bi se bez takvog pristupa mnogo ranije našao u znatnoj težoj situaciji“, poručili su iz kompanije.

Posebno ukazuju na činjenicu da Montecargo, za razliku od ostalih društava u željezničkom sistemu, posluje na komercijalnoj osnovi i ostvaruje prihode bez redovnih državnih subvencija. Istovremeno, kompanija je bila u obavezi da uredno izmiruje poreske obaveze prema državi, što je, kako objašnjavaju, uticalo na dinamiku plaćanja obaveza prema povezanim željezničkim preduzećima, prenosi Dan.

Iz Montecarga zaključuju da su od osnivanja poslovali pod značajnim finansijskim opterećenjem, koje su uglavnom sami snosili, bez sistemske podrške države. Kao izuzetak navode pomoć u iznosu od svega 225.000 eura, dodijeljenu po osnovu de minimis podrške.