Crna Gora je ostvarila najbolje rezultate u sprovođenju Plana rasta za Zapadni Balkan među pet država za koje je Evropska komisija predstavila podatke na sastanku ministara evropskih poslova održanom u Tirani.

Izvor: Vlada Crne Gore

„Crna Gora je tokom prva četiri izvještajna perioda ispunila 63 od ukupno 67 reformskih koraka predviđenih za taj period, što predstavlja 94 odsto realizacije“, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, objavljeno je na Facebook stranici Pokreta Evropa sad.

Zahvaljujući preraspodjeli sredstava iz Plana rasta, koja će biti usmjerena ka državama koje su ostvarile najveći napredak u sprovođenju reformi, Crna Gora bi mogla dobiti dodatnih oko 57,5 miliona eura.

Na taj način, ukupna sredstva koja su prvobitno bila opredijeljena za Crnu Goru, u iznosu od 383,5 miliona eura, mogla bi biti uvećana na približno 441 milion eura.