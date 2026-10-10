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Okupili ih uz kotlić pasulja, pa im saopštili za bebu: Teodora skače od sreće, kod mame Džehve suze radosnice

Okupili ih uz kotlić pasulja, pa im saopštili za bebu: Teodora skače od sreće, kod mame Džehve suze radosnice

Autor Marina Cvetković
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Ovako su članovi porodice reagovali kada im je Sava Džehverović saopštio da je Adriana trudna.

Okupili ih uz kotlić pasulja, pa im saopštili za bebu Izvor: Instagram/ adrianakadar/Printscreen

Influenserka Adriana Kadar čeka drugo dete sa svojim 15 godina starijim partnerom, Savom Džehverovićem, a nakon što su najljepše vijesti podijelili sa javnošću, objavili su i emotivan video u kome porodici saopštavaju da stiže druga beba.

Ona je na svom Instagramu objavila je video u kome snima reakciju porodice, kada im je sopštila vijest da je u drugom stanju. pogledajte kadrove:

Okupili ih uz kotlić pasulja na +40 pa saopštili srećnu vijest  

Naime, cijela porodica, Savini, i njeni roditelji, stali su da se fotografišu sa bračnim parom, kada je Sava rekao: "Adriana je trudna", a izrazi lica porodice, ostali su zabilježeni na kameri, koja je sve snimila.

Pjevačica Teodora Džehverović počela je da skače od sreće, i sve vrijeme vikala: "Znala sam, znala sam".

Sa druge strane, svekrva i majka Adriane Kadar, ostale su u šoku, što se videlo na njihovim licima, a onda su uslijedili zagrljaji i intimni trenuci, u kojima članovi porodica Džehverović - Kadar nisu krili sreću.

"Dugo smo čuvali našu tajnu"

Podsjetimo, Adriana i Sava najljepše vijesti podijelili su sa pratiocima na Instagramu u emotivnom videu koji su snimili sa ćerkom Doroteom, koja na stomak svoje majke lijepi stikere. Pogledajte sve u galeriji iznad.

"Dugo smo čuvali našu tajnu, ali došlo je vrijeme da je podijelimo sa vama — Dorotea postaje BIG SISTER! S vjerom u Boga i srcima punim nade i ljubavi, iščekujemo dolazak još jedne male duše u naš dom”, napisala je ponosna majka u opisu snimka.

Pogledajte još njihovih slika:

Tagovi

Teodora Džehverović Sava Džehverović trudnoća adriana kadar

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