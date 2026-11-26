Popularni reper Voyage ponovo je privukao pažnju na društvenim mrežama, ovog puta nizom fotografija na kojima pozira sa svojom vjerenicom.
Muzičar je na Instagramu podijelio nekoliko zajedničkih trenutaka, od romantičnih izlazaka i nježnih zagrljaja do zimskih avantura na snijegu. Par je pokazao i dio atmosfere sa putovanja, a fotografije odišu bliskošću i zaljubljenošću.
Posebnu pažnju privukao je kratak opis objave – samo jedna riječ: „Ljubav“.
Objava je za svega nekoliko sati prikupila desetine hiljada lajkova, uz brojne komentare i reakcije pratilaca. Čini se da je Voyage ovim fotografijama želio da podijeli dio svoje privatnosti sa publikom, a sudeći po reakcijama, njegovi pratioci su to dočekali sa velikim interesovanjem.Izvor: Instagram/voyage.mp3 Izvor: Instagram/voyage.mp3
Da podsjetimo, par je dijete dobio još prije par nedelja, a trudnoću su uspjeli da sakriju od svih do samog kraja.
No, manjih nagovještaja je bilo, s obzirom da je nedavno u odgovorima na pitanja pratilaca Vojaž otkrio svoj najveći životni cilj:
"Da budem mlad otac i da imam najbolji odnos sa djecom na svijetu. Funkcionalna porodica", istakao je on.