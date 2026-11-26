Popularni reper Voyage ponovo je privukao pažnju na društvenim mrežama, ovog puta nizom fotografija na kojima pozira sa svojom vjerenicom.

Izvor: Instagram/voyage.mp3

Muzičar je na Instagramu podijelio nekoliko zajedničkih trenutaka, od romantičnih izlazaka i nježnih zagrljaja do zimskih avantura na snijegu. Par je pokazao i dio atmosfere sa putovanja, a fotografije odišu bliskošću i zaljubljenošću.

Izvor: Instagram/voyage.mp3

Posebnu pažnju privukao je kratak opis objave – samo jedna riječ: „Ljubav“.

Objava je za svega nekoliko sati prikupila desetine hiljada lajkova, uz brojne komentare i reakcije pratilaca. Čini se da je Voyage ovim fotografijama želio da podijeli dio svoje privatnosti sa publikom, a sudeći po reakcijama, njegovi pratioci su to dočekali sa velikim interesovanjem.

Izvor: Instagram/voyage.mp3

Izvor: Instagram/voyage.mp3

Da podsjetimo, par je dijete dobio još prije par nedelja, a trudnoću su uspjeli da sakriju od svih do samog kraja.

No, manjih nagovještaja je bilo, s obzirom da je nedavno u odgovorima na pitanja pratilaca Vojaž otkrio svoj najveći životni cilj:

"Da budem mlad otac i da imam najbolji odnos sa djecom na svijetu. Funkcionalna porodica", istakao je on.