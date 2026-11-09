Vojaž vjerio djevojku sa kojom je dobio dijete u tajnosti: Zasijao ogroman dijamantski prsten na ruci (Foto)

Mihajlo Veruović Vojaž je vjerio djevojku koja mu je nedavno rodila dijete.
Mladi 25-godišnji reper Mihajlo Veruović Vojaž nedavno je postao otac prvi put, a vesti o prinovi do samog kraja su se držale u strogoj tajnosti.
U međuvremenu je otkriven identitet lijepe brinete, te da je riječ o Kristini Stankov, ali o njoj nema dodatnih informacija.Izvor: pritnscreen/tiktok
Popularni muzičar odlučio je sada i da Kristinu odvede pred oltar, te je na njegovom profilu osvanula fotografija nakon vjeridbe.
Na Kristininoj ruci blistao je ogroman vjerenički prsten, a iza nje je bio veliki buket crvenih ruža.Izvor: Instagram/voyage.mp3
Pogledajte i papaco snimak para koji je nedavno uslikan:
(/MONDO)