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Vojaž vjerio djevojku sa kojom je dobio dijete u tajnosti: Zasijao ogroman dijamantski prsten na ruci (Foto)

Vojaž vjerio djevojku sa kojom je dobio dijete u tajnosti: Zasijao ogroman dijamantski prsten na ruci (Foto)

Autor Jelena Sitarica
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Mihajlo Veruović Vojaž je vjerio djevojku koja mu je nedavno rodila dijete.

Vojaž vjerio djevojku sa kojom je dobio dijete u tajnosti: Zasijao ogroman dijamantski prsten na ruc Izvor: MONDO

Mladi 25-godišnji reper Mihajlo Veruović Vojaž nedavno je postao otac prvi put, a vesti o prinovi do samog kraja su se držale u strogoj tajnosti. 

U međuvremenu je otkriven identitet lijepe brinete, te da je riječ o Kristini Stankov, ali o njoj nema dodatnih informacija. 

Izvor: pritnscreen/tiktok

Popularni muzičar odlučio je sada i da Kristinu odvede pred oltar, te je na njegovom profilu osvanula fotografija nakon vjeridbe. 

Na Kristininoj ruci blistao je ogroman vjerenički prsten, a iza nje je bio veliki buket crvenih ruža. 

Izvor: Instagram/voyage.mp3

Pogledajte i papaco snimak para koji je nedavno uslikan:


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Tagovi

vjeridba vjerenički prsten Mihajlo Veruović Vojaž

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