Dušan Alimpijević bio je ljut posle poraza Srbije od Litvanije zbog određenih sudijskih odluka na meču.

Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA Media

Srbija je doživjela ubjedljiv poraz u Litvaniji (97:78), a selektor Dušan Alimpijević je na konferenciji za medije bio ljut zbog jednog detalja. Zbog pojedinih odluka sudija i isključenja Luke Mitrovića. Suzdržavao se...

"Nemam šta mnogo da kažem. Ponosan sam na moje momke zbog svega što smo prošli. Oni su pokazali dobru energiju i ostali u giri. Bilo je nemoguće. Sve ostalo, ne bi bilo dobro za mene i naš Savez. Tako da ću se sada zaustaviti. Ne bih više da komentarišem", počeo je Alimpijević.

Prvo pitanje bilo je upravo o tim detaljima, ali nije želio da ulazi u detalje.

"Nažalost nije mi dozvoljeno da komentarišem. Svaki komentar bio bi suvišan. Nema uopšte razloga da se dalje bavimo ovom temom, prošlost je, završena priča. Vraćamo se večeras čarterom u Srbiju, kreću pripreme za Italiju od petka, ne komentarišemo više to. Zaista, ne postoji ništa što imam da zamjerim svojim igračima, ponosan sam na način na koji su se nosili 40 minuta, nije bilo lako."

"Šta god da kažem, shvatiće se pogrešno"

Izvor: MN Press

Pokušali su i strani mediji da dobiju odgovor o tom izlivu emocija i svemu, ali je selektor Srbije pazio šta priča.

"Srećan sam i zahvalan što imam momke koji su umjesto odmora pokupili stvari i došli da igraju za reprezentaciju. Ponosni su da igraju za Srbiju, za našu zastavu i ja sam počastvovan što sam uz tu grupu ljudi. Dali smo sve, nadam se da ćemo imati bolje dane, imaćemo drugačije. Šta god da kažem, shvatiće se u pogrešnom smjeru. Ostali smo do kraja uz taj mali incident na kraju, emocije su uzavrele, to je to. Dobro smo se borili, osim tog dijela."

Litvanski novinar je pokušao da ga "čačne" pitanjima o tome što nije dobio sve igrače koje je želio za ovaj meč, pa ga je pitao za te odluke.

"Na koju odluku mislite? O čemu pričate? Nema komentara, klubovi su imali mečeve u Evroligi, imaju svoje igrače. Nemam šta da kažem na to. Svaki igrač koji je mogao da bude sa nama je bio ovdje. Ima poteškoća sa tim odnosom i dvije organizacije koje su jasne. Nemam šta da radim tu. Srećan sam sa svim igračima koji se pojave, mislim da i vi u Litvaniji imate isti problem jer neki nisu mogli da dođu zbog mečeva u Evroligi, nema poente da se ljutimo na neke stvari koje ne možemo da promijenimo."

Za meč protiv Italije će imati na raspolaganju nekoliko evroligšakih igrača, mnogo jači sastav.

"Ima nekoliko selekcija koje će imati sličan problem, ako to zovemo problemom, već realnom slikom. Nema tu šta previše da se kuka. Moramo da krenemo sa radom, dobra stvar je to što je Savez obezbijedio čarter kojim se vraćamo večeras i imamo noć da prespavamo i da se oporavimo. Biće dva razdvojena treninga za igrače koji tek dolaze i oni koji se oporavljaju od ovog meča. Malo će biti adaptacije. Onda imamo jedan trening umjesto dva. Ovi novembarski 'prozori' su za mene ubjedljivo najspecifičniji, baš po tom pitanju."

"Nisam dobar matematičar"

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Na engleskom ga je jedan litvanski novinar pitao za situaciju u kojoj je Litvanija izvela veliki broj slobodnih bacanja.

"Bilo je mnogo bacanja, moram da budem iskren, loš sam u sabiranju, vidio sam da su pokazali sedam bacanja u jednom momentu, loš sam matematičar bio, nisam mogao da izračunam, ne mogu da vam pomognem. Izvinite."

Upitan je i za neigranje Nikole Đurišića u drugom poluvremenu.

"Dobio je udarac u kvadriceps, doktor mi je rekao da bi bilo dobro da preskočim drugo poluvrijeme da ne bi došli do drugačijeg stanja. Udarac je, vidjećemo kada dođemo. Nema razloga da sumnjam u odluku ljekara, zato nije igrao."

"Prijatelju, to je komplikovano..."

Na kraju su ga pitali i za to što najbolji igrači ne mogu da igraju za reprezentacije.

"Prijatelju, to je mnogo komplikovana tema. Potrebno mi je sat ili dva da kažem šta mislim o tome. Ima mnogo razlika i stvari na kojima svi moramo da radimo. Očigledno je da ovaj raspored ne pomaže nikome. Teško je i klubovima i trenerima i reprezentacijama. Mnogi treneri su rekli da im je najveći uspjeh kvalifikovanje na neko takmičenje, to je veliki izazov za svakog trenera. Treba da pomognemo jedni drugima, umjesto toga otežavamo stvari u svakom 'prozoru'. Za mene je ovo u novembru van svakog smisla, pa i sporta. Hvala vam", zaključio je Alimpijević.