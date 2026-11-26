Izabranice Budućnost Bemaxa kontrolisale su utakmicu tokom većeg dijela susreta, izuzev prve četvrtine, koju je Šibenik završio u prednosti 30:28.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkašice Budućnost Bemaxa ostvarile su važnu pobjedu na gostovanju u Šibeniku, gdje su slavile rezultatom 95:75 i tako upisale drugi uzastopni trijumf na gostujućem terenu u samo dva dana. Podgoričanke su ovim rezultatom napravile značajan korak ka plasmanu u plej-in, a ujedno nadoknadile i minus iz prvog međusobnog duela.

Izabranice Budućnost Bemaxa kontrolisale su utakmicu tokom većeg dijela susreta, izuzev prve četvrtine, koju je Šibenik završio u prednosti 30:28.

Gošće su u drugoj dionici zaigrale znatno bolje i serijom 8:0 preuzele kontrolu nad rezultatom. U 18. minutu prvi put su stigle do dvocifrene prednosti, kada je Baošić, nakon isteka napada, pogodila za 50:40. Na odmor se otišlo rezultatom 54:44, nakon što je Stefanović pogodila za deset poena prednosti Podgoričanki.

Stečenu prednost Budućnost je nastavila da održava i uvećava tokom treće četvrtine. Dobar posao gošće su krunisale pred ulazak u posljednjih deset minuta, kada je Nikolina Ilić nakon tajm-auta pogodila trojku za 79:64, čime je svom timu obezbijedila značajnu zalihu pred završnicu.

U posljednjoj četvrtini Podgoričanke su rutinski privele utakmicu kraju i upisale ubjedljivu pobjedu od 20 poena razlike. Tako su nadoknadile i poraz iz prvog duela u Podgorici (69:73), što bi im moglo donijeti prednost u eventualnom krugu sa Šibenikom.

Najefikasnija u redovima Budućnosti bila je Šantej Embri sa 23 poena i šest skokova, uz indeks korisnosti 27. Džejli Šerod upisala je 13 poena, sedam skokova i šest asistencija, dok je isti broj poena postigla i Nikolina Ilić, koja je ponovo bila precizna sa distance i pogodila četiri trojke.

Dvocifren učinak imala je i Marija Sekulović sa 11 poena. Milena Vujović dodala je devet, Višnja Stefanović osam, Marija Baošić sedam, Blanka Jovović šest, a Atina Radević pet poena.

Crnogorskog šampiona u narednom kolu, 16. decembra, očekuje novi izazov. U Podgoricu stiže Montana, aktuelni prvak WABA lige i učesnik ovogodišnjeg izdanja Evrokupa.