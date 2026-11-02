Vojaž postao otac, a ovo je novopečeni stric: Njegov brat Vasilije ima potresnu životnu priču, jedva preživio

Mihajlo Veruović Vojaž ima starijeg brata, a rijetko ko zna kako on izgleda.

Izvor: MONDO/ Kurir/ Damir Dervišagić

Mladi reper, Mihajlo Veruović Vojaž, dobio je dijete. Ova vijest danas je zatekla javnost, jer gotovo niko nije znao da mu je vjerenica trudna.

Vojaž je prvo dijete dobio sa vjerenicom čiji identitet već duže vrijeme čuva od očiju javnosti. Vest o prinovi iznenadila je mnoge, budući da je par trudnoću i dolazak bebe uspio da sačuva u privatnosti.

Reper je potvrdio lijepe vijesti, ali je zamolio javnost da poštuje privatnost njegove porodice, oca i majke, koji su postali baka i deka, ali i brata Vasilija koji je postao stric.

Evo kako on izgleda:

Vasilije se ne pojavljuje često u javnosti

I dok se o njegovom poslovnom i privatnom životu mnogo toga zna, malo ko zna da Mihajlo ima starijeg brata Vasilija, koji se rijetko pojavljuje u javnosti, ali je svojevremeno privukao veliku pažnju kada je reper objavio njihove zajedničke fotografije.

Ipak, iza njegovog današnjeg izgleda i života krije se potresna porodična priča.

Ovako izgleda njihova majka:

Rođen bez znakova života

Vasilije je rođen 2000. godine, a njegov dolazak na svijet bio je praćen velikom neizvjesnošću. Vasilije izgleda dosta krupnije od Vojaža, a majka Žana je svojevremeno ispričala da se na rođenju borio za život.

"Naš prvi sin Vasilije bio je visokorizična beba. S njim sam održavala trudnoću svih devet mjeseci da bi na kraju bio prebrzo rođen, bez znaka života. Bio je na aparatima za vještačko disanje, sa minimalnim šansama da preživi, a čak i ako se to desi, sumnjali su da će ostati velike posledice. Djevojka koja je bila sa mnom u sobi javila je Milanu da sam se porodila. Odmah je pozvao porodilište i rekli su mu da je sa mnom sve u redu, ali da je dječak u sobi za reanimaciju. Prvi put sam poželjela da moj muž dođe i bude pored mene, vjerovala sam da ćemo tako uspjeti. Milan je utrčao u bolnicu, ali nisu htjeli da ga puste. Sačekao je neko vrijeme, razvalio vrata i dok se probijao do moje sobe pozvali su obezbjeđenje. Uspio je da dođe do bebe", ispričala je majka Žana.

Ovako izgledaju Vojaževi i Vasilijevi roditelji:

Ljekari su mu davali veoma male šanse da preživi

Nakon rođenja prebačen je u Zavod za neonatologiju, gdje je mjesec dana proveo priključen na aparate za vještačko disanje. Njegovi roditelji prolazili su kroz najteže trenutke, ne znajući da li će njihov sin uspjeti da pobijedi prvu i najvažniju životnu bitku.

- Znali smo da ne možemo protiv sudbine, ali sam duboko u sebi vjerovala da će preživjeti jer je rođen na dan velikog sveca Vasilija Velikog. To je naša najveća životna pobjeda - ispričala je svojevremeno Žana.

Vasilije je uspio da preživi, oporavi se i odraste, a danas je mladić koji svojim izgledom često privlači pažnju na društvenim mrežama.

(Telegraf / MONDO)