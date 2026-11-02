Novi detalji tajnog porođaja Vojaževe vjerenice: Samo jednom pokazao kako izgleda, ovo je njena jedina slika

Vojaž i njegova verenica krili su njenu trudnoću od svih.

Izvor: pritnscreen/tiktok

Vijest da je Mihajlo Veruović Vojaž postao otac iznenadila je domaću javnost, jer je malo ko znao da je mladi reper vjeren.

Inače, par je dijete dobio još prije nedelju dana, a trudnoću su uspjeli da sakriju od svih do samog kraja.

No, manjih nagovještaja je bilo, s obzirom da je nedavno u odgovorima na pitanja pratilaca Vojaž otkrio svoj najveći životni cilj:

"Da budem mlad otac i da imam najbolji odnos sa djecom na svijetu. Funkcionalna porodica", istakao je on.

Samo jednom objavio fotografiju misteriozne vjerenice

Podsjećamo, Mihajlo Veruović bio je u vezi sa Anđelom Ignjatović Breskvicom, a nakon njihovog raskida u njegov život ušla je Tamara Kujačić.

Podsjetite se kako izgleda Tamara:

Ipak, nakon kraha veze sa Tamarom, Mihajlo je odabrao da svoj privatni život sačuva od javnosti, te je sa misterioznom brinetom, na čiju je ruku stavio prsten, objavio samo jedan tiktok, vodeći računa da ne otkrije previše.

Pogledajte jedinu fotografiju sa misterioznom ljepoticom:

Izvor: pritnscreen/tiktok

(Blic.rs/MONDO)