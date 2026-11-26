Osuđena je na 14 mjeseci zatvora, ali joj je ukinut kućni pritvor i skinuta nanogica.
A.K. starleti koja je pokušala da ucjenjuje bivšeg fudbalera Vujadina Savića, ukinut je kućni pritvor i skinuta joj je nanogica, prenose domaći mediji.
A.K. je bila osuđena osuđena u Trećem osnovnom sudu u Beogradu na 14 mjeseci zatvora.
Iz pritvora je prebačena u kućni pritvor sa elektronskim nadzorom (nanogicom), gdje je provela mjesec dana prije ukidanja mjere.
Starleti koja je ucjenjivala Vujadina Savića skinuta nanogica: A.K. ukinut i kućni pritvor, oglasili se advokati
"A.K. je uhapšena 25. septembra prošle godine i u pritvoru je bila do 23. oktobra, kada je prebačena u kućni pritvor. U međuvremenu, sud je osudio na 14 mjeseci zatvora jer je utvrđeno da je počinila krivično djelo“, otkrio je izvor upućen u slučaj.
Advokati o aferi A.K. i Vujadina Savića
žA.K. je angažovala poznate beogradske advokate Nemanju Govedaricu i Dušana Todorovića. Advokati nisu željeli da iznose bilo kakve detalje, niti da potvrde saznanja jer je, kako su naveli "suđenje bilo zatvoreno za javnost".
(Kurir, MONDO)