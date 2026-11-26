Osuđena je na 14 mjeseci zatvora, ali joj je ukinut kućni pritvor i skinuta nanogica.

Izvor: prinstscreen

A.K. starleti koja je pokušala da ucjenjuje bivšeg fudbalera Vujadina Savića, ukinut je kućni pritvor i skinuta joj je nanogica, prenose domaći mediji.

A.K. je bila osuđena osuđena u Trećem osnovnom sudu u Beogradu na 14 mjeseci zatvora.

Iz pritvora je prebačena u kućni pritvor sa elektronskim nadzorom (nanogicom), gdje je provela mjesec dana prije ukidanja mjere.

"A.K. je uhapšena 25. septembra prošle godine i u pritvoru je bila do 23. oktobra, kada je prebačena u kućni pritvor. U međuvremenu, sud je osudio na 14 mjeseci zatvora jer je utvrđeno da je počinila krivično djelo“, otkrio je izvor upućen u slučaj.

Advokati o aferi A.K. i Vujadina Savića

žA.K. je angažovala poznate beogradske advokate Nemanju Govedaricu i Dušana Todorovića. Advokati nisu željeli da iznose bilo kakve detalje, niti da potvrde saznanja jer je, kako su naveli "suđenje bilo zatvoreno za javnost".

(Kurir, MONDO)