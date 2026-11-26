Evropski parlament je velikom većinom usvojio rezoluciju o Vukovaru.

Izvor: Profimedia

Poslanik Evropskog parlamenta Karlo Resler objavio je na platformi X da je usvojena rezoluciju o Vukovaru.

"Evropski parlament je velikom većinom upravo usvojio rezoluciju o Vukovaru! Trideset i pet godina nakon stradanja Vukovara, posebnom rezolucijom odajemo počast hrvatskim braniteljima, podsjećamo na sve žrtve velikosrpske agresije na Hrvatsku i čuvamo istinu o Domovinskom ratu", poručio je on.

Europski parlament je velikom većinom upravo usvojio rezoluciju o Vukovaru! Trideset i pet godina nakon stradanja Vukovara, posebnom rezolucijom odajemo počast hrvatskim braniteljima, podsjećamo na sve žrtve velikosrpske agresije na Hrvatsku i čuvamo istinu o Domovinskom ratu. https://t.co/eHlxJArIn8 — Karlo Ressler (@KarloRessler)November 26, 2026

(Mondo)