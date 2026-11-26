Predsjednik Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić raspisao je danas izbore za predsjednika Srbije, koji će biti održani 27. decembra 2026. godine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon potpisivanja Odluke o raspisivanju izbora, Čupić je istakao da je izgradnja demokratskih institucija zajednički zadatak svih, te je pozvao birače da iskoriste svoje pravo glasa.

"Pozivam sve građane da budu odgovorni i izađu na birališta 27. decembra kako bi dobili predsjednika koji će na najbolji način da vodi državu", poručio je Čupić.

Prema zakonskim propisima, od dana raspisivanja izbora do glasanja mora da prođe najmanje 30, a najviše 60 dana. Kandidate za šefa države mogu da predlože političke stranke, koalicije ili grupe građana, uz uslov da prikupe najmanje 10.000 ovjerenih potpisa birača.

Rok za podnošenje kandidatura ističe 20 dana prije dana glasanja, dok Republička izborna komisija (RIK) konačnu listu kandidata utvrđuje najkasnije 15 dana prije izbora. Redosljed kandidata na glasačkom listiću određuje se žrijebom, a predsjednik Srbije bira se na petogodišnji mandat.

Za pobjedu u prvom izbornom krugu kandidatu je potrebno da osvoji više od polovine glasova birača koji su izašli na glasanje. Ukoliko nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, održava se drugi krug u kojem učestvuju dva kandidata sa najvećim brojem osvojenih glasova.

Podsjećamo, bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku 27. septembra, čime je skratio svoj mandat kako bi učestvovao na parlamentarnim izborima, zbog čega je 27. decembar bio krajnji zakonski rok za održavanje predsjedničkih izbora.

Vučić, koji je sada šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje", ranije je izjavio da se zalaže za to da Srpska napredna stranka (SNS) ne učestvuje na predsjedničkim izborima, naglasivši da će konačnu odluku o tome stranka donijeti na skupštini zakazanoj za 13. decembar.