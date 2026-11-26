Vladimiru Mandiću, koji je van Srbije, određen je pritvor i pokrenuta je finansijska istraga zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja u vezi sa IPA projektom Evropske unije.

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Za Vladimira Mandića, za kojeg postoje osnovi sumnje koji se odnose na zloupotrebu službenog položaja, donijeto je rješenje o pritvoru zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na svjedoke i donijeta je naredba za sprovođenje istrage i finansijske istrage, potvrđeno je Insajderu iz Vrhovnog javnog tužilaštva. Prije dva dana je VJT u Nišu saopštilo da se za Mandićem traga jer on nije zatečen na adresi stanovanja i da je putem mobilne lokacije utvrđeno da se ne nalazi na teritoriji Srbije.

Tužilaštvo u Nišu je 24. novembra naložilo policiji da liši slobode lice V. M., vlasnika i odgovorno lice u privrednom društvu „Manco plus“ d.o.o. Beograd. Prema podacima APR-a, u pitanju je firma koja je u vlasništvu Vladimira Mandića.

„Postoje osnovi sumnje koji se odnose na zloupotrebe položaja odgovornog lica u vezi sa sprovođenjem IPA Projekta Bugarska – Srbija, a koji projekat je finansiran novčanim sredstvima Evropske unije, čija ukupna vrijednost iznosi 275.320 eura (u dinarskoj protivvrijednosti 33.800.788,61 dinara)“, navodi se u saopštenju tužilaštva.

O ovom predmetu je za Insajder govorio i predsjednik Komisije Vrhovnog tužioca, tužilac Goran Ilić, koji je rekao da je i u ovom slučaju riječ o koordinaciji sa Komisijom.

Goran Ilić je naveo da se krivični događaj o kojem je riječ odvija u Zaječaru i da se radi o krivičnom djelu zloupotreba položaja odgovornog lica.

„Naime, radi se o izvođenju građevinskih radova koji nisu bili predviđeni ugovorom, a naplaćeni su, a u jednom dijelu su naplaćeni građevinski radovi koji uopšte nisu bili izvedeni. Čitav taj postupak je sproveden u koordinaciji sa Komisijom Vrhovnog javnog tužilaštva, koja se bavi ispitivanjem zakonitosti, efikasnosti i jednoobraznosti, koju je formirala Vrhovna tužiteljka. I ono što je bitno u svemu ovome: postoje nagovještaji da je to bio jedan obrazac putem kojeg su se izvlačila materijalna sredstva“, rekao je Goran Ilić i dodao da je suština da se radi o radovima koji nisu izvedeni ili nije trebalo da budu izvedeni, a naplaćeni su.