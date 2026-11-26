Istakao je da je Davoru Macuri i Draganu Vučićeviću značajno prije izbora u Srbiji zabranjen ulazak u Crnu Goru.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ocijenio je da su se prosrpski i komitski mediji u Crnoj Gori finansirali iz istih izvora, tvrdeći da su strane organizacije novcem podržavale medije sa suprotstavljenih političkih i ideoloških pozicija kako bi podsticale podjele među građanima i omogućile strani uticaj u državi, prenosi CdM.

Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević tražio je danas na Premijerskom satu od predsjednika Vlade Milojka Spajića da ocijeni ukupnu bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori, imajući u vidu, kako je naveo, dešavanja u prethodnom periodu i hibridne prijetnje usmjerene na zaustavljanje evropskog puta države. Zanimalo ga je i da li je Spajić zabrinut zbog mogućih pokušaja opstrukcije evropskih integracija.

Zirojević je zatražio objašnjenje zbog čega je Vlada prvo dala, a potom povukla pozitivno mišljenje za garancije kod Alta banke, te pitao koji funkcioneri PES-a imaju veze sa politikom Aleksandra Vučića, Zvonka Veselinovića i Davora Macure i da li neko od njih sarađuje sa BIA-om. Optužio je Spajića da je upravo on omogućio ulazak, kako je naveo, Vučićevih ljudi u crnogorsku vlast, podsjećajući i na dešavanja tokom izbora u Nikšiću i drugim opštinama.

Zirojević je otvorio i pitanje navodnog kupovanja glasova, pitajući premijera gdje je bio da govori o hibridnim prijetnjama kada su se, prema njegovim riječima, takve pojave dešavale tokom ranijih izbornih procesa.

„Da li su hibridna prijetnja i opstrukcija predlozi zakona kojima se mijenjaju zastava, službeni jezik, Dan vojske? Jeste li čuli šta je rekao premijer Hrvatske Andrej Plenković? Da ako se ne riješi granica na kopnu, nema zatvaranja poglavlja?“, pitao je Zirojević.

Spajić je kazao da je dolazak M:tela u Crnu Goru bio u vrijeme vlasti DPS-a i SD-a, tvrdeći da mediji bliski Vučiću nijesu dolazili u Crnu Goru nakon 2020. godine.

„Vi ste joj dali prostor ovdje, sarađivala je savršeno sa vašim funkcionerima i ta kompanija se etablirala za vrijeme vaše vlasti. Takođe, svi mediji koje vidimo kao eksponente bivšeg režima u Beogradu, svi ti mediji, nijedan nije došao nakon 2020. godine. Možda neki marginalni, ali svi veliki ne“, naveo je Spajić.

Govoreći o finansiranju medija, kazao je da Vlada ne odbija donacije namijenjene građanima, ali je problematizovao finansiranje privatnih medija, političkih partija i preduzeća iz izvora povezanih sa nacionalističkim agendama. Optužio je pojedine medije iz Beograda da su, uz podršku iz Crne Gore, doprinijeli podjelama u društvu, poručujući DPS-u i SD-u da bi zbog njihovog dolaska u Crnu Goru trebalo da se izvine građanima, prenosi CdM.

„Vi treba da otkrijete građanima koji su to mediji u pitanju, koji su dobijali ogroman novac od organizacija u stranom vlasništvu koje su imale političku agendu naše zemlje. Onda će se nacionalistička prepucavanja razotkriti građanima. Te organizacije su finansirale i lijevu i desnu ruku da se svađaju, a ustvari da tapšu sebi. I ti komitski i ti ultrasrpski portali i komitske televizije i ultrasrpske televizije iz jednog džepa su se finansirale i lažno svađale građane da bi kriminalci vladali ovom zemljom, da bi iz drugih država vladali ovom zemljom. Dozvolili ste taj uticaj u Crnoj Gori, vi ste ih pustili i doveli, vi iz SD-a i DPS-a ste te kerbere doveli u Crnu Goru, vi ste krivi za to. Kada se izvinite građanima, onda ćemo imati o čemu da pričamo“, poručio je Spajić.

Podsjetio je da je Nikola Selaković prisustvovao kongresu DPS-a, gdje je pohvalno govorio o odnosima Crne Gore i Srbije, navodeći da SNS uči od DPS-a i SD-a.

Istakao je da je Davoru Macuri i Draganu Vučićeviću značajno prije izbora u Srbiji zabranjen ulazak u Crnu Goru.

„Upozorili smo i Srbiju na te ljude, na uticaj tih ljudi, vratili pun avion sličnih takvih“, istakao je Spajić.

Premijer je ponovo optužio DPS i SD da su doprinijeli stranom hibridnom uticaju u Crnoj Gori, navodeći kao primjer dolazak Informera i Pinka, uz podsjećanje na, kako je rekao, njihove ranije napade.

„Vi ste kumovali stranom hibridnom djelovanju, vi ste inicijator svega toga. Vi ste inicijalna kapisla hibridnog uticaja“, istakao je Spajić.

Poručio je da aktuelna vlast sada pokušava da sanira posljedice takvog djelovanja, između ostalog i zabranom ulaska bezbjednosno interesantnim osobama.

Govoreći o izboru guvernerke CBCG, podsjetio je da su za njen izbor glasali i poslanici DPS-a i SD-a, tražeći da obrazlože svoj stav.

Osvrnuo se i na odnose sa Hrvatskom, poručujući predstavnicima DPS-a i SD-a da dobro razmisle o svojim ranijim potezima u vezi sa pitanjem granice i da, umjesto podrške drugim državama, prioritet treba da im bude zaštita interesa Crne Gore, prenosi CdM.

„Da sam na mjestu SD-a i DPS-a, debelo bih se zamislio kada bih pričao bilo šta vezano za Hrvatsku. Vi treba da se zamislite šta je tada pogrešno rađeno, u čije ime, pa onda da govorimo o bilo čemu drugom. Vi ne treba da brinete za Hrvatsku. Vi nemate šta da držite liniju bilo kojoj drugoj zemlji. Ne treba Hrvatskoj vaša podrška da bi odredili kopnenu granicu. Ne treba da podržavate nikog osim države Crne Gore“, kazao je Spajić.

Zirojević je na to odgovorio da je Informer, dok je djelovao u Crnoj Gori, vodio kampanju napada na Socijaldemokrate i jedinstveni SDP.

Istakao je da je hibridni uticaj iz Srbije bio usmjeren na rušenje njihove vlade, koju je opisao kao branu ekspanzionističkim politikama. Naveo je da su za izbor guvernerke CBCG glasali iz sopstvenog uvjerenja, za razliku od aktuelne vlasti, za koju tvrdi da je bila izložena pritiscima.

Zirojević je odbacio pokušaje povezivanja njegovog političkog subjekta sa devedesetim, podsjećajući na njihovu antiratnu politiku. Poručio je da njihova zabrinutost nije usmjerena prema Hrvatskoj, već prema evropskom putu Crne Gore, upozoravajući da bi postupci aktuelne vlasti mogli dovesti do blokade evropskih integracija od strane Hrvatske.