Vujadin Savić želi da svoj život vrati u normalu, zbog čega je, kako ističe izvor, odlučio i da A.K. prenesu poruku da ga ne pominje.

Izvor: MN Press

Od kako se saznalo da je transrodna starleta A.K. koja je ucjenjivala Vujadina Savića izašla iz zatvora, u javnosti ne prestaju da se pojavljuju nove informacije o slučaju.

Podsjetimo, A.K. je više od godinu dana provela u zatvoru iz kog je izašla pre tri nedelje i prešla na kućni pritvor u trajanju od mjesec dana.

Sada su se pojavile informacije da starleta želi da život promijeni iz korjena i da se što pre udalji od svega što je pratilo prethodni period.

Nakon što završi služenje kazne kućnog pritvora, planira da spakuje kofere i otputuje na neku egzotičnu destinaciju, gdje bi se odmorila, a prema riječima izvora, razmatra i mogućnost da se na neko vrijeme preseli u Njemačku.

Vidi opis Frka zbog slobode transrodne starlete: Pojavili se navodi da Vujadin pokušava da je ućutka preko prijatelja A.K. transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina Savića A.K. transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina Savića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram Br. slika: 5 5 / 5

Inače, Vujadin Savić je među prvima saznao da je A.K. izašla iz zatvora. Kako ističe izvor za Kurir, navodno je bivši fudbaler preko zajedničkih poznanika pokušao da utiče na to da se njegovo ime više ne pominje u javnosti.

"Vujadin je među prvima saznao da je Aleks izašla iz pritvora. Nije želeo ništa da prepusti slučaju, pa je preko svojih poznanika pokušao da joj stavi do znanja da ga ne pominje javno ukoliko bude odlučila da se oglasi za medije ili na društvenim mrežama. Ona je izdržala boravak u pritvoru, bila je u samici. Sada može normalno da se kreće gradom u periodima za koje ima odobrenje. Više puta je odlazila u poznati tržni centar, kako zbog šopinga tako i zbog odlaska u restoran. Želi da svoj život vrati u normalu", tvrdi izvor.

Podsjetimo, slučaj je dospio u javnost kad je Vujadin Savić prijavio Aleks zbog sumnje da ga je ucjenjivala zahtjevajući od njega novac. Prema nezvaničnim informacijama koje su dospjele u medije, bivši fudbaler je tokom saslušanja u tužilaštvu govorio o pritiscima kojima je navodno bio izložen, kao i o novcu i poklonima koje joj je davao.

I Savić i Korać su tokom davanja iskaza potvrdili da su se poznavali duže vrijeme. Bivši fudbaler je izjavio da mu je tražila čak 50.000 eura, te da usled pritiska "nije znao gdje mu je glava".

(Kurir.rs/MONDO)