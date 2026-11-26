Isplivale slike iz noći kada su se upoznali Jovana Jeremić i njen drugi suprug

Izvor: IG jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je izgvorila sudbonosno "da" Milošu Stojanoviću Tigru, na tajnom vjenčanju kojem su prisustvovali samo najbliži.

Sada je na društvenim mrežama objavila do sada neviđene uspomene sa samog početka njihove veze, tačnije noći kada su se upoznali.

Na slikama se može videti kako Stojanović gleda u Jovanu, koja mu je okrenuta leđima, da bi kasnije već sjedeli zajedno. Ona je gledala u njega, a on nije skidao pogled s voditeljke Pinka.

Izvor: IG jeremicjovana

Jovana je pored slika otkrila i kako je izgledalo njegovo osvajanje,

"Posle godinu dana, vrijeme je da saznate pravu istinu - evo kako je Tigar smuvao Jovanu Jeremić! Vrebao i ukebao! Sudbinski izlazak! Ljubavi, srećna nam godišnjica, a ovu noć nikada neću zaboraviti!“

Majka joj nije došla na svadbu

Voditeljka Jovana Jeremić prije nekoliko dana je izgovorila sudbonosno "da" bokseru i biznismenu Milošu Stojanoviću Tigru, ali je jedan detalj sa ove intimne ceremonije svima zapao za oko - izostanak njene majke.

Pogledajte kadrove sa voditeljkinog vjenčanja:

Olga se nije pojavila na ćerkinom vjenčanju, što je odmah izazvalo lavinu nagađanja u javnosti o tome u kakvim su njih dvije zapravo odnosima.

Ekipa domaćih medija posjetila je Ljig, i Jovanino porodično imanje, te je porazgovarala sa njenom mamom.

"Ma neka su živi i zdravi, sve je u redu, sve je u najboljem redu", rekla je Jovanina majka.

Izvor: Instagram/jeremicjovana

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