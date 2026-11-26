U Palati pravde u Beogradu održava se saslušanje urednika televizije Informer Dragana J. Vučićevića.

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Glavni i odgovorni urednik televizije Informer Dragan J. Vučićević doveden je jutros, u pratnji policije i sa lisicama na rukama, u Palatu pravde u Beogradu, gde bi trebalo da bude saslušan povodom jučerašnjeg privođenja.

Ispred zgrade Palate pravde i danas se održava skup podrške uredniku Informera, dok se nakon njegovog saslušanja očekuje odluka nadležnih organa o daljem postupanju.

Podsjetimo, Vučićević je uhapšen juče u blizini zgrade televizije Informer, nakon čega je sproveden u Policijsku stanicu Voždovac, gdje mu je određeno zadržavanje. Kako je saopštilo Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, rešenje o zadržavanju donijeto je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju, kao i krivično djelo ometanje pravde.

Njegovo privođenje izazvalo je brojne reakcije u javnosti. Poslanici Srpske napredne stranke juče su napustili sjednicu Narodne skupštine kako bi se pridružili okupljenima ispred Policijske stanice Voždovac, gdje su tokom jučerašnjeg dana i večeri održani skupovi podrške kojima su prisustvovali i članovi poslaničke grupe "Srbija pobeđuje".