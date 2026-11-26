Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u istrazi protiv odgovornih i zaposlenih u "Alta banci" uhapšeni su Dubravko Macura, blagajnica J.P. i direktorka "Alta group" Tatjana Bundalo.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

U nastavku istrage protiv odgovornih lica i zaposlenih u „Alta banci“ a.d., po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, policijski službenici UKP-a, SBPOK-a i Odjeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala izvršili su pretrese i uhapsili tri osobe. Slobode su lišeni Dubravko Macura, zaposleni u „Alta banci“ a.d. na mjestu specijalnog savjetnika operativno-tehničkih poslova, logistike, imovine i bezbjednosti, blagajnica J. P. iz iste banke, kao i Tatjana Bundalo, direktorka privrednog društva „Alta group“ d.o.o. Beograd.

Oni se sumnjiče za krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica u pomaganju, u vezi sa članom 35 Krivičnog zakonika, navodi se u saopštenju.

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni D. M. je neovlašćeno ulazio u depo trezora „Alta banke“, odakle je protivpravno iznosio gotov novac u eurima i predavao ga osumnjičenom Davoru Macuri.

Osumnjičenoj T. B. se na teret stavlja da je sačinjavala i davala naloge zaposlenima u „Alta group“ d.o.o. Beograd da prave i realizuju fiktivne naloge za uplatu pazara, kao i naloge za uplatu novca na račun Davora Macure neistinite sadržine, bez pokrića u gotovom novcu. Na osnovu tih naloga, J. P. je uplaćivala novac na račun društva „Alta group“ d.o.o. Beograd, nakon čega je taj novac prebacivan na privatni račun Davora Macure u „Alta banci“ a.d.

Na ovaj način osumnjičeni su, kako se sumnja, pribavili protivpravnu imovinsku korist Davoru Macuri u iznosu od 45.556.596.250,00 dinara, na štetu „Alta banke“ a.d. i povezanih pravnih lica.

Svima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će u zakonskom roku biti privedeni na saslušanje u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

Podsjetimo, Dubravko Macura je uhapšen u utorak po nalogu JTOK-a.