Riki Martin prvi put je detaljno opisao kroz kakvu agoniju je prošao tokom bolesti, a jedan detalj posebno je potresan.

Izvor: Instagram/printscreen/ricky_martin

Popularni pjevač Riki Martin iza sebe ima blistavu muzičku karijeru, ali i životne trenutke o kojima javnost do sada nije mnogo znała.

Jedan od najtežih dogodio se prije nekoliko godina, kada se zarazio koronavirusom. Kako je nedavno otkrio, bolest ga je dovela na samu granicu života i smrti.

Izvor: Profimedia

Portorikanski pjevač i glumac prvi put je detaljnije govorio o ozbiljnoj zdravstvenoj krizi kroz koju je prošao, priznavši da je njegovo stanje bilo izuzetno teško. Danas, kako kaže, svakog jutra osjeća ogromnu zahvalnost što je preživio.

Riki Martin gostovao je u radio-emisiji koju vode Enrike Santos i Dajanara Tores, gdje se prisjetio dramatičnog perioda i otkrio koliko ga je koronavirus iscrpio.

"Prije nekoliko godina sam se veoma teško razbolio. Imao sam izuzetno težak oblik kovida", rekao je pjevač, ne otkrivajući kada se tačno zarazio.

Plašio se odlaska u bolnicu

Iako mu je zdravstveno stanje bilo veoma ozbiljno, Riki Martin odbijao je da ode u bolnicu. Objasnio je da je u tom periodu, kao i mnogi drugi, strahovao da bi hospitalizacija mogla dodatno da ugrozi njegov život.

Izvor: Instagram printscreen / ricky_martin

"Nisam otišao u bolnicu jer sam stalno govorio: 'Intubiraće me i ubiće me'", prisjetio se Martin.

Odlučio je da ostane kod kuće i pokuša da se oporavi, ali situacija je bila mnogo ozbiljnija nego što je mogao da zamisli. Pjevač je otkrio da je u čak tri navrata imao osjećaj da mu se bliži kraj.

"Bio sam u veoma lošem stanju. Ovo nije prvi put da govorim o tome. U tri različita navrata imao sam osjećaj kao da dolaze po mene", priznao je pjevač.

Pedeset dana nije ustajao iz kreveta

Koliko je bolest bila iscrpljujuća najbolje govori podatak da je Martin tokom oporavka čak 50 dana proveo nepomično u krevetu.

Nije bio u stanju da samostalno obavlja ni najosnovnije životne potrebe, što je, kako je priznao, ostavilo dubok trag na njega.

Ipak, upravo nakon ovog iskustva promijenio je pogled na život i počeo mnogo više da cijeni svakodnevne trenutke koje je ranije možda uzimao zdravo za gotovo.

"Kada prođete kroz tako teške trenutke... Tokom oporavka sam proveo 50 dana potpuno nepomično u krevetu. Nisam mogao čak ni da ustanem i odem do toaleta. Kada doživite nešto toliko teško, jedino što vas zaista ispunjava jesu zahvalnost i želja da ponovo živite. Svakog jutra se budim i govorim: 'Hvala, hvala, hvala. Živ sam, dišem, jer sam mjesecima bio u situaciji da nisam mogao da dišem'", ispričao je pjevač.

"Mnogo godina sam živio u strahu"

Teško zdravstveno iskustvo promijenilo je i način na koji Riki Martin posmatra svoju karijeru, porodicu i odnos sa publikom. Kako je objasnio, tek nakon svega što je prošao postao je svjesniji značaja malih stvari, ali i uticaja koji njegova muzika ima na druge ljude.

"Tada počinjete da primjećujete male stvari - trenutke sa svojom djecom, svoju karijeru, publiku, ali i ženu koja vam priđe i kaže: 'Hvala vam, vaša muzika mi je pomogla da prebrodim rak'", rekao je Martin.

Izvor: Instagram printscreen / ricky_martin

Pjevač je dodao da je kroz ovo iskustvo još jasnije razumio svoju ulogu umjetnika i odgovornost koju osjeća prema ljudima koji ga slušaju.

"Tada shvatite da postoji veoma snažna i važna misija i da morate biti dobro kako biste mogli da nastavite dalje i da dijelite poruku mira i prihvatanja", objasnio je.

Na kraju razgovora osvrnuo se i na važnost ranjivosti, ističući da ljudi ne bi trebalo da se plaše sopstvenih emocija, već da nauče da ih prihvate.

"Ona vam omogućava da budete otvoreni, da emocije mogu da ulaze i izlaze iz vas, jer se ponekad čak i plašimo da osjećamo", rekao je Martin, priznajući da je i sam "mnogo godina živio u strahu od sopstvenih osjećanja".