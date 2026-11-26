Obilne padavine izazvale su poplave duž obale i manja klizišta u opštini Piran na jugozapadu Slovenije, na obali Jadranskog mora, a pojedini putevi na tom području nisu prohodni.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Oko 60 vatrogasaca angažovano je u priobalnom području, a većina intervencija zabilježena je na teritoriji opštine Piran, prenijela je STA.

Obilne kiše premašile su kapacitete lokalnih odvodnih sistema, zbog čega se voda zadržava na ulicama i prodire u stanove u prizemlju i podrume, a došlo je i do poremećaja u saobraćaju.

I u susjednoj opštini Izola prijavljeno je nekoliko incidenata u vezi sa vremenskim neprilikama.

Hidrolog Janez Polajnar rekao je da je trenutna situacija nastala zbog obilnih padavina, ali i ranijih kiša koje su dovele do zasićenja zemljišta vodom.

Tokom prethodnih 48 sati u priobalnom području Slovenije palo je više od 100 litara kiše po metru kvadratnom.

Prema vremenskoj prognozi, tokom popodneva očekuje se privremeno smirivanje vremenskih prilika.

Nivo rijeka u priobalnom području je u porastu, kao i u jugozapadnoj i centralnoj Sloveniji, gdje su se smjenjivale sniježne i kišne padavine.

(Mondo)