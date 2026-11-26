Pjevačica Jelena Karleuša je na društvenoj mreži X rekla šta misli o poslaniku Bojanu Dimitrijeviću

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Jelena Karleuša, kojoj je nedavno ponovo izbrisan Instagram nalog, oglasila se ne društvenoj mreži X kako bi izrazila podršku uhapšenom Draganu J. Vučićeviću, ali i pecnula narodnog poslanika, glumca Bojana Dimitrijevića.

Bojan Dimitrijević, poznatiji kao Pikac iz kultne serije "Vratiće se rode", izazvao je veliku pažnju medija još na konstitutivnoj sjednici, kada je pokazao da je u torbi ponio bojanku, što je sada Jelena Karleuša spomenula u svojoj objavi.

"Onaj Pikac "Gde lako matori" koji je prvo donosio bojanku u Skupštinu, a sada se žali da mu je tamo veoma dosadno, može na primer da učini uslugu ovom narodu, ne uzima više poslaničku platu i svoje mjesto ustupi nekome kome je stalo do Srbije. Na primer", napisala je pjevačica.

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Onaj Pikac “Gde lako matori” koji je prvo donosio bojanku u Skupštinu a sada se žali da mu je tamo veoma dosadno, može na primer i da učini uslugu ovom narodu, ne uzima više poslaničku platu i svoje mesto ustupi nekome kome je stalo do Srbije. Na primer‍♀️ — Jelena Karleuša (@karlinbich)November 25, 2026

Strasti između pjevačice Jelene Karleuše i njenog doskorašnjeg prijatelja Bokija 13 se ne smiruju, naročito nakon njene izjave da su svi imali benefite družeći se sa njom.

Ova rečenica, ali i ona o moralu, nije promakla makedonskom šoumenu, koji je odmah reagovao na društvenoj mreži Instagram, gdje je isprozivao Karleušu.

"Nisam prodao obraz"

Boki nije mogao da prećuti nakon njenog oglašavanja u Šimanovcima, a gdje je pričala o bivšim prijateljima i saradnicima, kao i kakvu su oni korist imali od njenog imena.

"Samo ti, sestro, nemoj o moralu, jer to je kao da Juda drži predavanje o lojalnosti! I da, tačno je, ja jesam eminentna javna ličnost, sa neuporedivo većim moralnim i ljudskim kapacitetima, integritetom i kredibilitetom! Za razliku od tebe, dobra vilo, ja nemam potrebu da glumim moralnu veličinu", napisao je Boki, pa dodao:

"Da te nešto naučim dobra, moralna vilo, moral nije ono što propovedaš pred publikom, već ono što pokazuješ kada se ugase kamere, a između morala i moralisanja postoji ogromna razlika. Ti si, nažalost,ostala zaglavljena u ovom drugom! I najvažnije je da nikada nisam prodao svoj obraz i stav za pare. I za kraj, citiraću upravo tebe: 'Ko o čemu, ku*va o poštenju'", napisao je Boki.