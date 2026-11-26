Đina Džinović posetila je majku i očuha za vikend, a potom se oglasila i na mrežama.

Izvor: djinadzinovic / Instagram

Đina Džinović, ćerka modne dizajnerke Meline i pevača Harisa Džinovića, odlučila je da za vikend poseti majku u Monte Karlu. Mlada influenserka sve je dokumentovala na mrežama, pokazavši pratiocima neke detalje iz novog porodičnog doma koji je Melina svila sa imućnim britanskim biznismenom Džefrijem Polom Arnoldom.

Podsetite se kako on izgleda:

Kako sve češće boravi u ovom evropskom mondenskom centru umesto u Srbiji, Đina rado provodi vreme sa majkom i očuhom.

Doduše, Melina izbegava da se snima za društvene mreže, te tako zahvaljujući Đini imamo priliku da zavirimo u život dizajnerke koja je okružena luksuzom.

Đina je najpre zabeležila vožnju automobilom sa pogledom na prestižne predele Monte Karla, a zatim i detalje iz porodičnog doma.

Izvor: djinadzinovic / Instagram

Izvor: djinadzinovic / Instagram

U kadru iz enterijera pažnju privlači veliki buket ruža na stolu, skupocena torba brenda "Hermes", kao i umetnička slika u pozadini usklađena sa nameštajem i dekorom.

Izvor: djinadzinovic / Instagram

Uz fotografiju iz doma, Đina je kratko poručila:

"Kod kuće za vikend", a potom se snimala u ogledalu u bundici i sa skupocenom tašnom.

Izvor: djinadzinovic / Instagram

Mnoge je iznenadila ova rečenica, te su požurili sa pretpostavkama da Đinin dom definitivno više nije u Srbiji. Ipak, poznato je da mlada influenserka već neko vreme sa ocem Harisom ima promenjiv odnos, te da je i on nedavno komentarisao: "Đina i ja smo se razdvojili, prema tome, šta? Ona živi svoj život, a ja svoj. Tako je izabrala. Otac joj, očigledno, nije potreban, ima zamenskog tatu. Ne opterećujem se time. Nismo u kontaktu".

Sa druge strane, sa majkom i očuhom je veoma bliska, te su letos zajedno bili i na krstarenju o čemu je govorila na mrežama:

"Obišli smo 25 ostrva. Vi ćete sada da pomislite da ja obilazim barove, ne. Oni mene vode po muzejima, sve je to prelepo, ali u jednom momentu je dosta".

Izvor: Kurir printscreen

Đina je tada detaljnije objasnila i kako izgledaju njihova jutra i obaveze:

"Bude me u devet sati ujutru, ja sam neko ko voli da spava do 12, ali to menjamo. U zadnjih godinu dana malo živim brže što bi se reklo, prestala sam da izlazim, što ne znači da neću. Uskoro mi počinje fakultet. Oni me bude i meni ne bude dobro jer sam ja navikla drugačije".

Pogledajte još neke Đinine objave: