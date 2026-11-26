Napadači su preuzeli imena, imejl adrese i podatke o aktivnostima naloga, ali 1Password tvrdi da nisu pristupili trezorima sa lozinkama.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Nikita Belokhonov

Hakeri su provalili u interne sisteme popularnog menadžera lozinki 1Password i preuzeli dio korisničkih podataka. Iz kompanije, međutim, tvrde da napadači nijesu uspjeli da pristupe trezorima u kojima se čuvaju lozinke.

Kako je kompanija sa sjedištem u Torontu objavila na svom blogu u srijedu, upad je otkriven 19. novembra. Napadač je tom prilikom preuzeo kontrolu nad korporativnim nalogom jednog zaposlenog na platformi GitHub, koju 1Password koristi za čuvanje i dijeljenje izvornog koda.

Koristeći taj pristup, haker je uspio da ubaci zlonamjerni kod na interne servere kompanije, čime je došao do određenih podataka o korisnicima.

Među ukradenim informacijama nalaze se imena korisnika, imejl adrese koje koriste za prijavljivanje na naloge, kao i podaci o datumu kreiranja naloga i posljednjem prijavljivanju.

Iz kompanije naglašavaju da trezori u kojima se čuvaju lozinke „ni u jednom trenutku“ nijesu bili dostupni napadaču.

Takođe ističu da ni sam 1Password nema pristup lozinkama korisnika niti njihovim tajnim ključevima (Secret Keys), koji se koriste za šifrovanje podataka.

Prema navodima kompanije, incident nije ugrozio ni aplikacije 1Passworda, niti njegove ekstenzije za internet pregledače.

Bez odgovora o broju pogođenih korisnika

Za sada nije poznato na koji način je napadač uspio da preuzme nalog zaposlenog na GitHubu. Portparol kompanije nije odmah odgovorio na pitanja novinara o detaljima incidenta, prenosi TechCrunch.

Iz 1Passworda nijesu saopštili ni koliko je korisnika obuhvaćeno ovim curenjem podataka, da li su oni obaviješteni o incidentu, niti da li su napadači kompaniji uputili bilo kakve zahtjeve.

Usluge ovog servisa koriste milioni ljudi i više od 200.000 kompanija širom svijeta za čuvanje lozinki, pristupnih podataka i brojeva platnih kartica.

Stručnjaci za sajber bezbjednost već godinama preporučuju korišćenje menadžera lozinki kao jednog od načina za sigurnije upravljanje nalozima i zaštitu podataka na internetu.