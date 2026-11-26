Huawei tvrdi da je ekran Mate X8 telefona čak 90% ravniji, a njegov ugib dubok svega 15 mikrona.

Izvor: Huawei

Huawei je u Kini predstavio Mate X8, novi sklopivi telefon u „fold“ formatu. Najveća novina je šarka sa magnetima, kojom Huawei pokušava da riješi jednu od najčešćih zamjerki na ovakve uređaje – pregib koji se vidi i osjeća na sredini unutrašnjeg ekrana.

Unutrašnji ekran sklopivog telefona savija se na istom mjestu hiljadama puta, a dosadašnja praksa pokazala je da se zbog toga pregib vremenom produbljuje.

Međutim, kod modela Mate X8 tanak sloj sa magnetima, smješten ispod ekrana, povezan je sa šarkom i okvirom, pa ekran prilikom otvaranja ostaje zategnut. Huawei tvrdi da je ekran zahvaljujući ovom rješenju čak 90 odsto ravniji, dok razlika u visini na mjestu pregiba iznosi svega 15 mikrona.

Kako pokazuju studije, jagodica ljudskog prsta može da osjeti neravnine od svega 0,013 mikrona. Ipak, ostaje da se vidi da li će to biti slučaj i kod ovog modela, jer širina samog pregiba možda može biti dovoljna da zbuni naša čula.

Unutrašnji ekran ima dijagonalu od 8,2 inča, dok je spoljni veličine 6,54 inča. Kada je otvoren, telefon je debeo svega 4,2 milimetra, a u sklopljenom stanju 8,95 milimetara, što ga čini primjetno tanjim od prošlogodišnjeg modela Mate X7.

U tako tanko kućište Huawei je uspio da smjesti bateriju kapaciteta 6.200 mAh, najveću koju je do sada ugradio u neki od svojih sklopivih telefona.

Mate X8 podržava brzo punjenje snagom od 66 W putem kabla i bežično punjenje od 50 W. Pokreće ga Huaweijev procesor Kirin 9050 Pro, dok uređaj koristi operativni sistem HarmonyOS 7.

Početna cijena na kineskom tržištu iznosi 12.999 juana, odnosno oko 1.780 eura, a prodaja počinje 4. decembra.

Huawei za sada nije saopštio da li će i kada Mate X8 biti dostupan na evropskom tržištu.