Đina se javno pohvalila svojim kulinarskim vještinama na mrežama, što je iznenadilo mnoge pratioce.
Poznato je da ćerka Meline i Harisa Džinovića uživa u luksuznom životnom stilu, te u poslednje vreme na društvenim mrežama pokazuje kako uživa u životu sa majkom i očuhom. Ipak, osim odlazaka u skupe restorane, ona je sada na Instagramu pokazala da je veoma talentovana kuvarica.
Đina je ispekla pile i krompir, kako bi priredila večeru za majku i očuha, a rezultatom se pohvalila na Instagramu. Pečeno pile servirala je uz pečeni krompir i sos, a u opisu fotografije dodala je: "Ja i pile moje".
Evo kako je to izgledalo:
Đina Džinović pokazala kakva je domaćica, pohvalila se umijećem u kuhinji: Nakon skupih restorana ispekla pile
Ova objava izazvala je niz komentara, jer sudeći po njenom načinu života, malo ko bi povjerovao da zna da kuva, a ne da je majstor u kuhinji, što se ispostavilo da jeste.
Pogledajte još Đininih fotografija:
Đina Džinović pokazala kakva je domaćica, pohvalila se umijećem u kuhinji: Nakon skupih restorana ispekla pile
Nije došla ocu na rođendan
Podsjetimo, Haris Džinović nedavno je proslavio svoj 75. rođendan i dok je na njegovom nastupu, na kojem je pjevač dobio i tortu iznenađenja, sin Kan bio sa izabranicom, Đina se nije pojavila.
Pred sam početak nastupa, Haris se obratio medijima, ali je prekinuo intervju onog trenutka kada mu je postavljeno pitanje o Đini. Poznato je da pjevač ne krije razočaranje trenutnim odnosom sa naslednicom.
"Završen je intervju, hvala lijepo. Spremam turneju u Americi, a vi čačkate po mom privatnom životu", rekao je on za Blic.