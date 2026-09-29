logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đina Džinović pokazala kakva je domaćica, pohvalila se umijećem u kuhinji: Nakon skupih restorana ispekla pile

Đina Džinović pokazala kakva je domaćica, pohvalila se umijećem u kuhinji: Nakon skupih restorana ispekla pile

Autor Marina Cvetković
0

Đina se javno pohvalila svojim kulinarskim vještinama na mrežama, što je iznenadilo mnoge pratioce.

Đina Džinović pokazala kakva je domaćica, pohvalila se umijećem u kuhinji: Nakon skupih restorana is Izvor: Instagram/djinadzinovic

Poznato je da ćerka Meline i Harisa Džinovića uživa u luksuznom životnom stilu, te u poslednje vreme na društvenim mrežama pokazuje kako uživa u životu sa majkom i očuhom. Ipak, osim odlazaka u skupe restorane, ona je sada na Instagramu pokazala da je veoma talentovana kuvarica.

Đina je ispekla pile i krompir, kako bi priredila večeru za majku i očuha, a rezultatom se pohvalila na Instagramu. Pečeno pile servirala je uz pečeni krompir i sos, a u opisu fotografije dodala je: "Ja i pile moje".

Evo kako je to izgledalo:

Ova objava izazvala je niz komentara, jer sudeći po njenom načinu života, malo ko bi povjerovao da zna da kuva, a ne da je majstor u kuhinji, što se ispostavilo da jeste.

Pogledajte još Đininih fotografija:

Nije došla ocu na rođendan

Podsjetimo, Haris Džinović nedavno je proslavio svoj 75. rođendan i dok je na njegovom nastupu, na kojem je pjevač dobio i tortu iznenađenja, sin Kan bio sa izabranicom, Đina se nije pojavila.

Pred sam početak nastupa, Haris se obratio medijima, ali je prekinuo intervju onog trenutka kada mu je postavljeno pitanje o Đini. Poznato je da pjevač ne krije razočaranje trenutnim odnosom sa naslednicom.

"Završen je intervju, hvala lijepo. Spremam turneju u Americi, a vi čačkate po mom privatnom životu", rekao je on za Blic.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đina Džinović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ