Đina se javno pohvalila svojim kulinarskim vještinama na mrežama, što je iznenadilo mnoge pratioce.

Izvor: Instagram/djinadzinovic

Poznato je da ćerka Meline i Harisa Džinovića uživa u luksuznom životnom stilu, te u poslednje vreme na društvenim mrežama pokazuje kako uživa u životu sa majkom i očuhom. Ipak, osim odlazaka u skupe restorane, ona je sada na Instagramu pokazala da je veoma talentovana kuvarica.

Đina je ispekla pile i krompir, kako bi priredila večeru za majku i očuha, a rezultatom se pohvalila na Instagramu. Pečeno pile servirala je uz pečeni krompir i sos, a u opisu fotografije dodala je: "Ja i pile moje".

Evo kako je to izgledalo:

Ova objava izazvala je niz komentara, jer sudeći po njenom načinu života, malo ko bi povjerovao da zna da kuva, a ne da je majstor u kuhinji, što se ispostavilo da jeste.

Pogledajte još Đininih fotografija:

Vidi opis Đina Džinović pokazala kakva je domaćica, pohvalila se umijećem u kuhinji: Nakon skupih restorana ispekla pile Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nije došla ocu na rođendan

Podsjetimo, Haris Džinović nedavno je proslavio svoj 75. rođendan i dok je na njegovom nastupu, na kojem je pjevač dobio i tortu iznenađenja, sin Kan bio sa izabranicom, Đina se nije pojavila.

Pred sam početak nastupa, Haris se obratio medijima, ali je prekinuo intervju onog trenutka kada mu je postavljeno pitanje o Đini. Poznato je da pjevač ne krije razočaranje trenutnim odnosom sa naslednicom.

"Završen je intervju, hvala lijepo. Spremam turneju u Americi, a vi čačkate po mom privatnom životu", rekao je on za Blic.