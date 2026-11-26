Račun državne kompanije bio je u blokadi oko 15 dana, dok je isplata oktobarske zarade kasnila približno deset dana.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Zaposlenima u Održavanju željezničkih voznih sredstava isplaćena je oktobarska zarada, čime je otklonjena mogućnost blokade računa drugih željezničkih preduzeća koja prema njima imaju značajna dugovanja, prenosi Dan.

Isplatom zarada izbjegnuta je i najavljena obustava rada u ovom preduzeću, koju je jutros najavio predsjednik Sindikata Dragan Kaluđerović.

Račun državne kompanije bio je u blokadi oko 15 dana, dok je isplata oktobarske zarade kasnila približno deset dana.