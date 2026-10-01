Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina Džinović, bila je u vezi sa Andrejem Blagojevim, koji je sada uhapšen u Solunu.
Javnost je prije tri godine pomno pratila romansu Đine Džinović, ćerke Harisa i Meline Džinović, koja se na društvenim mrežama hvalila fotografijama sa mišićavim dečkom Andrejem Blagojevim.
Danas je objavljeno da je Andrej uhapšen u Solunu kao visokopozicionirani pripadnik "vračarskog klana", osumnjičen za organizovanje napada bombama po Beogradu i pripremanje likvidacije u Grčkoj.
Đina Džinović, koja je izuzetno aktivna na društvenim mrežama, uplovila je u vezu sa Andrejem nakon raskida sa prethodnim partnerom. Javnosti je tada predstavljen kao mlad i mišićav momak, ljubitelj košarke i skupocjenih automobila.
Uhapšeni "vračarac" je bivši dečko Đine Džinović: Objavljivala slike s Andrejem, priredio joj iznenađenje za rođendan
Đina nije krila emocije prema njemu, te je na Instagramu objavljivala zajedničke fotografije na kojima poziraju zagrljeni. Za njen rođendan, Andrej joj je priredio iznenađenje uz tortu i emotivnu poruku: "Srećan rođendan Bubo. Volim te", nakon čega su otputovali van Beograda u luksuznu vikendicu kako bi proslavili.
Iako je Đina dijelila romantične trenutke, Andrej je svoj privatni život uglavnom držao podalje od očiju javnosti.Izvor: djinadzinovic / Instagram
Od emotivne veze do "prljavih" poslova
Prema saznanjima, Đina i Andrej su se upoznali preko zajedničkog društva, a veza je trajala oko godinu dana. Dok je mlada influenserka bila veoma zaljubljena, o Blagojevu se nakon raskida u javnosti gotovo ništa nije znalo.
Uhapšeni "vračarac" je bivši dečko Đine Džinović: Objavljivala slike s Andrejem, priredio joj iznenađenje za rođendan
Međutim, ispostavlja se da je iza lika uglađenog mladića stajala opasna kriminalna pozadina. Sumnja se da je Blagojev u međuvremenu duboko uplovio u "prljave" poslove za takozvani "vračarski klan", gdje je vremenom postao jedan od ključnih operativaca.
Lisice na ruke u restoranu na plaži
Prema tvrdnjama Kurira, preokret dogodio se kada su naoružani pripadnici grčke policije, u koordinisanoj akciji sa srpskim službama bezbijednosti, izveli iznenadnu raciju u restoranu u blizini poznatog hotela na plaži u Solunu. Andrej Blagojev (23) je tom prilikom savladan i lišen slobode zajedno sa još tri osobe.Izvor: Kurir/ustupljena fotografija
Tamošnje vlasti sumnjaju da je Blagojev ušao u Grčku 26. septembra sa ciljem da učestvuje u unaprijed planiranoj likvidaciji. Pored toga, za njim je raspisana i međunarodna crvena potjernica zbog pljačke, a operativna saznanja ukazuju na to da je upravo on organizovao seriju napada ručnim bombama i Molotovljevim koktelima na beogradske ugostiteljske objekte od Voždovca do Novog Beograda.
(Kurir,MONDO)