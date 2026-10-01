Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina Džinović, bila je u vezi sa Andrejem Blagojevim, koji je sada uhapšen u Solunu.

Izvor: djinadzinovic / Instagram

Javnost je prije tri godine pomno pratila romansu Đine Džinović, ćerke Harisa i Meline Džinović, koja se na društvenim mrežama hvalila fotografijama sa mišićavim dečkom Andrejem Blagojevim.

Danas je objavljeno da je Andrej uhapšen u Solunu kao visokopozicionirani pripadnik "vračarskog klana", osumnjičen za organizovanje napada bombama po Beogradu i pripremanje likvidacije u Grčkoj.

Đina Džinović, koja je izuzetno aktivna na društvenim mrežama, uplovila je u vezu sa Andrejem nakon raskida sa prethodnim partnerom. Javnosti je tada predstavljen kao mlad i mišićav momak, ljubitelj košarke i skupocjenih automobila.

Vidi opis Uhapšeni "vračarac" je bivši dečko Đine Džinović: Objavljivala slike s Andrejem, priredio joj iznenađenje za rođendan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Đina nije krila emocije prema njemu, te je na Instagramu objavljivala zajedničke fotografije na kojima poziraju zagrljeni. Za njen rođendan, Andrej joj je priredio iznenađenje uz tortu i emotivnu poruku: "Srećan rođendan Bubo. Volim te", nakon čega su otputovali van Beograda u luksuznu vikendicu kako bi proslavili.

Iako je Đina dijelila romantične trenutke, Andrej je svoj privatni život uglavnom držao podalje od očiju javnosti.

Izvor: djinadzinovic / Instagram

Od emotivne veze do "prljavih" poslova

Prema saznanjima, Đina i Andrej su se upoznali preko zajedničkog društva, a veza je trajala oko godinu dana. Dok je mlada influenserka bila veoma zaljubljena, o Blagojevu se nakon raskida u javnosti gotovo ništa nije znalo.

Međutim, ispostavlja se da je iza lika uglađenog mladića stajala opasna kriminalna pozadina. Sumnja se da je Blagojev u međuvremenu duboko uplovio u "prljave" poslove za takozvani "vračarski klan", gdje je vremenom postao jedan od ključnih operativaca.

Lisice na ruke u restoranu na plaži

Prema tvrdnjama Kurira, preokret dogodio se kada su naoružani pripadnici grčke policije, u koordinisanoj akciji sa srpskim službama bezbijednosti, izveli iznenadnu raciju u restoranu u blizini poznatog hotela na plaži u Solunu. Andrej Blagojev (23) je tom prilikom savladan i lišen slobode zajedno sa još tri osobe.

Izvor: Kurir/ustupljena fotografija

Tamošnje vlasti sumnjaju da je Blagojev ušao u Grčku 26. septembra sa ciljem da učestvuje u unaprijed planiranoj likvidaciji. Pored toga, za njim je raspisana i međunarodna crvena potjernica zbog pljačke, a operativna saznanja ukazuju na to da je upravo on organizovao seriju napada ručnim bombama i Molotovljevim koktelima na beogradske ugostiteljske objekte od Voždovca do Novog Beograda.

(Kurir,MONDO)