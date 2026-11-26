Snajka Darka Lazića i udovica Dragana Lazića, osam meseci nakon njegove smrti objavila post na Instagramu

Izvor: MONDO

Brat Darka Lazića, pevač Dragan Lazić, tragično je izgubio život 11. marta 2026. godine, a iza sebe je ostavio suprugu Ivanu i dve ćerke.

Supruga pokojnog Dragana Lazića, brata pevača Darka Lazića, Ivana, podelila je na svom Instagram profilu emotivnu porodičnu fotografiju i potresnom porukom se obratila suprugu.

Ovo je ujedno njeno prvo oglašavanje nakon smrti muža.

Ivana je nedavno otvorila Instagram profil, a sada je sa pratiocima podelila porodični trenutak i reči posvećene pokojnom suprugu.

Izvor: Instagram

"Iako nisi sa nama, zauvek ćemo biti zajedno. Jer postoje ljubavi koje ni vreme, ni daljina, ni život ne mogu da razdvoje. Ti si naš zauvek", napisala je Ivana.

Poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći

Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila pre više od pola godine na putu Šabac - Valjevo, nedaleko od jednog restorana.

Do nesreće je došlo kada je Dragan, koji je upravljao motociklom, učestvovao u sudaru sa putničkim vozilom.

"Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta. Dragan je u tom trenutku još davao znake života, ali je nažalost preminuo u sanitetu na putu do bolnice", pričao je tada izvor Kurira.