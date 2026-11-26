Novi grafit omogućava brzo punjenje baterija i pomaže im da zadrže 80% kapaciteta posle 1.000 ciklusa.

Izvor: YouTube / CATL

Naučnici sa Univerziteta Rajs u Hjustonu uspjeli su da proizvedu grafit za baterije za svega 0,2 sekunde. U laboratorijskim ispitivanjima baterija sa ovim materijalom izdržala je brzinu punjenja koja bi omogućila da se ćelija napuni za samo četiri minuta.

Grafit je sastavni dio gotovo svake litijum-jonske baterije, od onih u mobilnim telefonima do baterija električnih automobila. Od njega se izrađuje anoda, odnosno dio baterije u koji tokom punjenja ulaze joni litijuma. Upravo brzina kojom ti joni prolaze između slojeva grafita predstavlja jedno od glavnih ograničenja zbog kojih proces punjenja traje toliko dugo.

Istraživački tim hemičara Džejmsa Tura krenuo je od naftnog koksa, jeftinog nusproizvoda prerade nafte. U ovaj materijal dodali su malu količinu jedinjenja nikla, a zatim smješu izložili kratkom električnom impulsu, koji ju je zagrijao na temperaturu od oko 2.500 stepeni Celzijusa.

Tokom tog procesa, koji traje svega djelić sekunde, atomi ugljenika organizovali su se oko sitnih čestica nikla i formirali pravilne slojeve grafita.

„Nikl se ponaša kao privremeni građevinski radnik koji pomaže atomima ugljenika da se slože u uredan, slojevit grafit“, objasnio je prvi autor studije Haođje Džu. Kako je istakao, tradicionalna proizvodnja grafita zahtijeva dugotrajno zagrijavanje na izuzetno visokim temperaturama.

Prisustvo nikla pritom je blago razmaklo slojeve grafita, čime je jonima litijuma olakšan prolazak. Rezultati testiranja pokazali su da je baterija i nakon 1.000 ciklusa punjenja i pražnjenja zadržala 80 odsto prvobitnog kapaciteta.

Zanimljivo je da je ova prednost ostala prisutna i nakon što su istraživači uklonili više od 99 odsto nikla. To ukazuje na zaključak da poboljšane performanse ne zavise od samog metala, već od specifične strukture grafita koja nastaje tokom proizvodnog procesa.

Prema procjenama autora istraživanja, novi postupak proizvodnje mogao bi da smanji potrošnju energije za 80 odsto, uz jednako veliko smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u poređenju sa konvencionalnim metodama.

Studija je objavljena u naučnom časopisu Advanced Materials.

Ipak, za sada je riječ o eksperimentima sprovedenim na laboratorijskim baterijskim ćelijama. Još nije poznato kada bi ova tehnologija mogla da bude primijenjena u komercijalnim baterijama za telefone i električne automobile.