"Koliko karata ima ovaj prsten?": Bivši Đine Džinović uhapšen u Solunu, a evo šta je ona radila za to vrijeme (Video)

Ćerka Harisa i Meline Džinović u centru pažnje zbog bivšeg partnera

Izvor: Printscreen Instagram

Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina Džinović, bila je u vezi sa Andrejem Blagojevim, koji je juče uhapšen u Solunu u akciji grčke i srpske policije.

Andrej se sumnjiči se za organizovanje napada bombama po Beogradu i pripremanje likvidacije u Grčkoj, a nedugo nakon što je vijest osvanula u domaćim medijima, otkriveno je da je bio u vezi sa Đinom Džinović godinu dana.

Đina nije krila emocije prema njemu, te je na Instagramu objavljivala zajedničke fotografije na kojima poziraju zagrljeni. Za njen rođendan, Andrej joj je priredio iznenađenje uz tortu i emotivnu poruku: "Srećan rođendan Bubo. Volim te", nakon čega su otputovali van Beograda u luksuznu vikendicu kako bi proslavili.

Iako je Đina dijelila romantične trenutke, Andrej je svoj privatni život uglavnom držao podalje od očiju javnosti.

Sada je na Đininom Instagram nalogu osvanulo par snimaka koji pokazuju šta je juče radila.

Ona je posjetila juvelirnicu u inostranstvu i gledala dijamantske ogrlice i prstenje.

Đina je najviše pažnje posvetila dijamantskom prstenu, a juvelira je pitala i koliko karata ima.

Pogledajte: