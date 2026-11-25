Iako važe za jedan od najskladnijih parova na estradi koji decenijama uživa u ljubavi, pitanje raspodjele imovine u njihovom domu došlo je na red, a konačnu riječ ima isključivo folk zvijezda.

Izvor: Pink printscreen

Pjevačica Zorica Brunclik i harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš decenijama važe za jedan od najskladnijih i najstabilnijih bračnih parova na domaćoj javnoj sceni. Ipak, u njihovom porodičnom domu otvoreno je i pitanje koje često izaziva brojne rasprave – raspodjela zajedničke imovine i sastavljanje testamenta.

Zorica je, kako se navodi, u jednom trenutku otvoreno poručila suprugu da je neophodno da sjednu i precizno dogovore način raspodjele imovine za budućnost.

Prema riječima članova porodice, pjevačica ima potpunu slobodu da odluči kako će njihovo zajedničko bogatstvo biti raspoređeno.

Kemiš ima povjerenje u Zoricu

Kako su svojevremeno ispričali Kemišovi rođaci, poznati harmonikaš nema namjeru da se miješa u sastavljanje testamenta, jer u svoju suprugu ima potpuno i bezuslovno povjerenje.

„I Zorica ima djecu iz veza i brakova prije Kemiša, dok je Zlata njihovo zajedničko dijete i njihova mezimica. To je zato što je najmlađa, a ne zato što je izdvajaju od ostalih. Živi sa njima, ali nijednom od njihove starije djece ništa ne nedostaje.

Što se testamenta tiče, tu je Zorka glavna i Kemiš ne želi da se miješa. Toliko je voli i vjeruje joj da joj sve prepušta, jer zna da neće zakinuti nijedno dijete. Svi oni lijepo funkcionišu i slažu se, iako ne žive svi zajedno. Vjerujem da će Zorka biti pravedna kao i uvijek i da neće oštetiti nijedno dijete“, ispričali su rođaci.

Posebnu pažnju privlači činjenica da Kemiš iz prvog braka ima ćerku Jelenu, koja već godinama živi u Njemačkoj. Prema riječima njegovih rođaka, upravo od Zoričine odluke zavisi na koji način će ona biti obuhvaćena raspodjelom porodične imovine.

Petoro naslednika iz različitih ljubavi

Zorica i Kemiš imaju veliku porodicu, a pjevačica iza sebe ima tri braka i vanbračnu zajednicu, iz kojih je dobila četvoro djece. Svoju najstariju ćerku Mariju rodila je sa svega osamnaest godina u vanbračnoj zajednici. Nakon toga stupila je u brak sa harmonikašem Zoranom Tutićem, sa kojim je dobila sina Đorđa, dok je u drugom braku sa Kemiševim kolegom Ljubom Kešeljem rodila ćerku Miljanu.

Kada je 1985. godine uplovila u bračnu luku sa Kemišem, njihovu ljubav krunisala je ćerka Zlata, koja je danas udata za pjevača Miloša Vujanovića. Sa druge strane, Kemiš iz prvog braka ima ćerku Jelenu. Uprkos tome što djeca imaju različite očeve, među njima vladaju harmonija i uzajamno poštovanje.

Bolna sjećanja na brak sa Ljubom Kešeljem

Iako je sa Kemišem pronašla mirnu luku, Zorica je tokom života prošla kroz teška emotivna razočaranja. Jedno od najbolnijih vezano je za njenog bivšeg supruga Ljubu Kešelja, o kojem pjevačica nikada nije imala lijepe riječi.

Govoreći o tom periodu, otvoreno je ispričala koliko je njena ćerka Miljana patila zbog očevog ponašanja.

„Kada sam se udala i drugi put, rodila sam ćerku Miljanu, čiji je otac izgleda istovremeno prestao da voli i svoje dijete i mene. Miljana nije imala sreće sa ocem, koji je prestao da je viđa kada je imala samo šest godina“, ispričala je Zorica.

Od siromaštva do vile u Krnjači

Razlog zbog kojeg Zorica toliko insistira na pravednoj raspodjeli porodične imovine možda se krije i u njenom teškom životnom putu. Pjevačica nikada nije krila da je odrasla u velikom siromaštvu u Smederevu, gdje je sa majkom Zlatijom i trojicom braće dijelila jedno jaje na četiri dijela.

Mukotrpnim višedecenijskim radom i nezapamćenim tiražima uspjela je da izgradi pravo carstvo. Zorica i Kemiš danas posjeduju raskošnu vilu u beogradskom naselju Krnjača, koja važi za jednu od najluksuznijih nekretnina na estradi. Kuća posjeduje privatni bazen, profesionalni muzički studio, đakuzi, pa čak i sopstveni frizerski salon.