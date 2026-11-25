Sud u Kragujevcu odredio je pritvor do 30 dana S. M, ocu sedamnaestogodišnjaka osumnjičenog za pucnjavu u Tehničkoj školi u kojoj su ranjene dve osobe.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu, sud je odredio pritvor do 30 dana S. M., ocu sedamnaestogodišnjaka osumnjičenog za pucnjavu u Tehničkoj školi, u kojoj su povrijeđene dvije osobe.

S. M. je prethodno saslušan u tužilaštvu, nakon čega je predloženo da mu se odredi pritvor. Na teret mu se stavlja krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, prenosi agencija Tačno.

Sumnja se da je posjedovao nelegalno oružje koje je, kako se vjeruje, njegov sedamnaestogodišnji sin upotrijebio 24. novembra u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu. Maloljetnik je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, a i njemu je određen pritvor do 30 dana.

Prema sumnjama istražitelja, sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda donio je u školu malokalibarsku pušku, za čije posjedovanje njegov otac nije imao dozvolu. Iz oružja je ispalio jedan projektil u pravcu portirnice, koji je probio staklo i povrijedio pedesetogodišnju radnicu škole u predjelu noge.

Druga radnica takođe je zadobila povredu noge, i to od komada stakla nastalih prilikom pucanja.

Do incidenta je došlo tokom nastave, zbog čega u tom trenutku na školskim hodnicima i u dvorištu nije bilo učenika.