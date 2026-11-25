Donald Tramp najavio je novi paket carina za 14 trgovinskih partnera, pri čemu najviši nameti ponovo prijete Kini, dok je Evropska unija odbacila tvrdnje Vašingtona.

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Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa objavila je novi paket carina za 14 velikih trgovinskih partnera, među kojima su Evropska unija, Kina, Japan i Indija, kao i posebne namete za Brazil.

Nove carine, koje su rezultat osmomjesečne istrage o prekomjernim industrijskim kapacitetima drugih ekonomija, mogle bi da stupe na snagu već u januaru.

Za razliku od ranijih širokih paketa koje je američki Vrhovni sud poništio u februaru ove godine, nove mjere se sada uvode na osnovu člana 301 američkog Zakona o trgovini iz 1974. godine i uglavnom su usmjerene na konkretne sektore, prije svega na proizvodnju čelika, električnih automobila, solarnih panela, kao i na automobilsku, hemijsku i farmaceutsku industriju.

Ko je sve obuhvaćen i kolike su stope?

Novim paketom obuhvaćeni su Kina, Evropska unija, Japan, Indija, Južna Koreja, Tajvan, Švajcarska, Singapur, Indonezija, Malezija, Kambodža, Tajland, Vijetnam i Bangladeš, dok su Meksiko i Norveška zasad izostavljeni.

Vašington najavljuje da će poštovati gornje granice iz već postojećih trgovinskih sporazuma, što znači da carine za robu iz EU, Japana, Južne Koreje i Tajvana ostaju na maksimalnih 15 odsto, a za Maleziju na 19 odsto.

Najviše carine ponovo prijete Kini. Zasad se predlaže stopa od 20 odsto na većinu proizvoda, ali američki zvaničnici upozoravaju da bi ona mogla da poraste na 40 odsto ukoliko pregovori propadnu ili Peking ne ispuni preuzete obaveze prije isteka trgovinskog primirja 10. januara.

Kada se to sabere sa carinama iz prvog Trampovog mandata, ukupni nameti za pojedinu kinesku robu mogli bi da dostignu 45 odsto. Pored toga, SAD predlažu i dodatnu carinu od 10 odsto na gotove brazilske avione, kao i posebne namete na brazilski šećer.

Oštar odgovor Brisela

Evropska unija odmah je reagovala na najavu iz Vašingtona i poručila da će proučiti rezultate američke istrage, ali je odbacila optužbe da ugrožava američku privredu.

„Snažno odbacujemo tvrdnju da je Evropa izvor strukturnog viška proizvodnih kapaciteta. Naprotiv, Evropa je među onima koji su najizloženiji tom problemu. EU i SAD dijele stvarnu zabrinutost zbog globalnog viška proizvodnih kapaciteta, koji je velikim dijelom rezultat državnih intervencija i koncentrisan u trećim zemljama. Žalimo zbog izostanka zajedničkog djelovanja“, saopšteno je iz Brisela.

Tramp pomenuo carine skoro 750 puta

Trampova administracija nastavlja sa oštrom carinskom politikom uprkos porazu republikanaca na kongresnim izborima početkom novembra, gdje su troškovi života bili jedna od glavnih tema, kao i anketama koje pokazuju da 62 odsto građana podržava ukidanje carina.

Koliko su carine postale glavni instrument njegove politike pokazuje i istraživanje laboratorije Global Linkages Lab sa američkog Univerziteta Braun.

Prema njihovim podacima, Tramp je od povratka u Bijelu kuću, od 21. januara 2025. do 9. oktobra 2026. godine, u govorima, izvršnim uredbama i objavama na mreži Truth Social čak 749 puta pomenuo konkretnu carinsku stopu koju želi da uvede, najavljuje ili je već uveo.