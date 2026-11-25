Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Pavlu Bihaliju zbog opasnosti od bekstva i uticaja na svedoke.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je večeras pritvor do 30 dana Pavlu Bihaliju.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjekstva, kao i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svjedoke.

Podsjetimo, Pavle Bihali je danas saslušan pred Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je od maja do jula 2022. godine, u svojstvu odgovornog lica, zloupotrijebio svoja ovlašćenja i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 22,5 miliona dinara, čime je za isti iznos oštećen budžet Republike Srbije i budžet grada Beograda.

Saslušanje je, kako se saznaje, trajalo nekoliko sati.

„Osumnjičeni je na saslušanju iznio svoju odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva i da ne bi uticao na svjedoke“, saopšteno je danas iz tužilaštva.

Naredbom o sprovođenju istrage Bihaliju se, kako je navedeno, na teret stavljaju krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i falsifikovanje isprave.

„Postoje osnovi sumnje da je P. B. G. kao ovlašćeno lice ispred koalicije političkih stranaka 'Ruski manjinski savez' prisvojio novac u ukupnom iznosu od 22.507.300 dinara, koji je na ime troškova izborne kampanje za parlamentarne i gradske izbore, koji su održani 3. aprila 2022. godine, uplaćen iz budžeta grada Beograda i budžeta RS na podračun Uprave za trezor – Srpsko-ruskog pokreta, po kojem je osumnjičeni bio ovlašćen, a koji novac suprotno Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti nije koristio za troškove izborne kampanje“, navedeno je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Sumnja se da je on, nakon što su 13. maja 2022. godine na namenski račun uplaćena sredstva iz budžeta grada Beograda u iznosu od 2.007.387 dinara na ime troškova izborne kampanje, 18. maja iste godine taj novac prenio na svoj tekući račun fizičkog lica, odakle je istog dana podigao 2.007.300 dinara.

Takođe, nakon što su 8. jula 2022. godine uplaćena sredstva iz budžeta Republike Srbije u iznosu od 20.500.667 dinara za finansiranje političke kampanje, Bihali je, kako se sumnja, 11. jula prebacio 20.500.060 dinara na svoj lični tekući račun, nakon čega je istog dana podigao 20.500.000 dinara.

„Shodno Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, bio je dužan da sva sredstva iz javnih izvora koja nije potrošio u toku izborne kampanje uplati u budžet Republike Srbije i lokalne samouprave, čime je nanio štetu budžetu RS u iznosu od 20.500.667 dinara i budžetu grada Beograda u iznosu od 2.007.387 dinara“, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Takođe, kako se dodaje, sumnja se da je P. B. G. upotrijebio lažnu ispravu kao pravu, tako što je 8. jula 2022. godine u ime Srpsko-ruskog pokreta, nosioca koalicije „Ruski manjinski savez“ za Beograd, podnio Agenciji za sprečavanje korupcije konačni izvještaj o troškovima izborne kampanje za odbornike Skupštine grada Beograda za 2022. godinu, u kojem je lažno prikazao da su troškovi izborne kampanje ukupno iznosili 2.091.000 dinara, iako je znao da ta sredstva nijesu utrošena za troškove kampanje.

(Kurir/MONDO)