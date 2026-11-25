Posebno odjeljenje Javnog tužilaštva u Banjoj Luci zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora za pet osoba uhapšenih u akciji "Emisar", među kojima su Naser Orić i Nikolina Šljivić, osumnjičene za pomaganje odbjeglom Đorđu Ždrali.

Izvor: MUP RS

Osim Orića i Šljivićeve, tužilaštvo je predložilo pritvor i za Mesuda Mustafića, Mustafu Mustafića i Sinišu Derganca, piše "Avaz".

Prilikom hapšenja osumnjičenih izvršeni su pretresi na više lokacija, dok se svi oni sumnjiče da su pomagali Đorđu Ždrali, koji se tereti za pokušaj ubistva Koste Pandurevića.

Konačnu odluku o prijedlogu za određivanje pritvora donijeće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjoj Luci, dok je Ždrale i dalje nedostupan policijskim organima.