DUBAI - PARTIZAN 71:84 (18:17, 22:20, 22:21, 9:26)

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana savladali su Dubai rezultatom 71:84 u utakmici 14. kola Evrolige.

Partizan je tako upisao osmi trijumf u elitnom takmičenju, dok je Dubai zabilježio peti poraz.

U narednom kolu Partizan gostuje Virtusu, dok Dubai ide na noge Žalgirisu.

Gledali smo pravu rovovsku bitku u prvom poluvremenu, koje je trajalo punih sat vremena. Ekipe su se smjenjivale u vođstvu i gledali smo potpuno izjednačen meč.

Partizan je vodio skoro tokom cijele prve četvrtine, ali je Blosongejm trojkom donio prednost domaćinu od 18:17 na kraju prve dionice.

Dubai je preko raspoloženih Bejkona i Blosongejma stekao šest poena prednosti u finišu prvog dijela utakmice, ali je Frenks trojkom vratio Partizan na tri poena zaostatka na poluvremenu – 40:37.

U trećoj četvrtini Dubai se nekoliko puta odvojio na osam, odnosno devet poena prednosti, ali se Partizan zahvaljujući sjajnom Karliku Džonsu svaki put vraćao u igru. Pred posljednjih deset minuta rezultat je bio 62:58 za Dubai.

U posljednjoj četvrtini viđena je prava drama na terenu i veliki preokret Partizana. Tanasković se priključio Karliku Džonsu, pa su crno-bijeli preokretom stigli do pet poena prednosti – 68:73.

Uslijedio je finiš utakmice u kojem domaćin nije uspijevao da pogodi, dok je prednost Partizana konstantno rasla. Karliku Džonsu i Tanaskoviću priključio se i Pajola, pa je Partizan na kraju stigao do ubjedljive pobjede.

Ovo je istorijski trijumf crno-bijelih, koji su prvi put od kada se Dubai takmiči u ABA ligi i Evroligi slavili na gostovanju u Emiratima.

Karlik Džons bio je najefikasniji u redovima Partizana sa 21 poenom, Nikola Tanasković dodao je 12, a Frenks 10 poena.

Kod domaćina najefikasniji su bili Bejkon i Blosongejm sa po 13 poena.