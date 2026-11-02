"Ma, sve je u pravu": Aleksandra Radović rekla da su Pinkove zvezde promašaj, sad joj stigao odgovor Zorice Brunclik

Zorica je izjavila da nije videla Aleksandrinu izjavu, ali se "složila sa njenim stavom".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pevačica Zorica Brunclik stigla je na snimanje "Pinkovih zvezda" u pratnji svog supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša, i tom prilikom odgovorila Aleksandri Radović na komentar o "Pinkovim Zvezdama".

Zorica Brunclik je otkrila da nije ispratila izjavu Aleksandre Radović o "Pinkovim zvezdama", u kojoj je istakla da su njene kolege zaboravile šta znači biti mentor.

"Nemam telefon, ne gledam izjave, a Miroljub, verovatno nije neka izjava za padanje u nesvest", rekla je pa dodala:

"U pravu je, potpuno, sto posto".

"Pinkove zvezde su totalni promašaj"

Aleksandra Radović prokomentarisala je muzičko takmičenje u čijoj je stolici žirija nekada sedela:

"Pinkove zvezde su totalni promašaj. Želela sam da tu negde napravim razliku i da pokažem mladim ljudima da je važno biti obrazovan, kulturan i da je važno o nekoj temi govoriti sa nekim predznanjem", istakla je ona, pa se osvrnula na mentore u muzičkim takmičenjima:

"Kada pričamo o pevanju i o školi pevanja, mnogo je škola sada i mnogo ljudi sebi daje za pravo da nešto nazove školom ili da nazove sebe mentorom. Je l' smo mi zaboravili šta su mentori? Koja je njihova funkcija i gde se oni nalaze i u kojim ustanovama? Mnogo smo pomešali i pobrkali lončiće", zaključila je ona tada u potkastu "Sigurno mesto".

(Blic, MONDO)