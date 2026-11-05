"Nije joj to padalo na pamet, bila je u braku": Vesna Zmijanac otkrila da li joj je Zorica Brunclik otela Kemiša

Vesna Zmijanac otkriva detalje o braku sa Miroljubom Kemišem i izazovima roditeljstva koji su ih razdvojili.

Izvor: Pink scereenshot

Pjevačica Vesna Zmijanac svojevremeno je otkrila do tada nepoznate detalje iz braka sa poznatim harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, ističući da je on bio jedini muškarac sa estrade sa kojim je bila u ljubavnoj vezi.

Pjevačica je tada ispričala da je Kemiša upoznala nakon njegovog povratka sa studija u Njemačkoj, gdje je važio za vrhunskog harmonikaša. Između njih je postojala privlačnost, ali, kako je priznala, nijesu bili u potpunosti životno kompatibilni.

„On je bio jedini kolega u mom ljubavnom životu. Kod Miroljuba mi je bilo specifično što je bio prvak u muzici, u harmonici. Kada sam ga upoznala, došao je iz Njemačke gdje je studirao. Imalo je nešto kod njega što nije bilo u skladu sa mojim mozgom. Ja sam u stvari bila zaljubljena u njegovo sviranje, on je tu bio besprekoran, a to je bilo malo“, istakla je Vesna Zmijanac.

"Dugo smo pokušavali"

Jedan od razloga koji je, prema njenim riječima, doprinio udaljavanju i konačnom raspadu braka bila je činjenica da Vesna Zmijanac i Miroljub Aranđelović Kemiš nijesu uspjeli da se ostvare kao roditelji dok su bili zajedno. Pjevačica je otkrila da su oboje željeli dijete i pokušavali da ga dobiju, ali da uprkos tome što je, kako je navela, sa medicinske strane sve bilo u redu, nijesu uspjeli.

„Drugo, nismo imali djecu, a to je velika stvar. Ne znam zbog čega, niko ne zna, ni on ni ja. Radili jesmo na tome, ali se ništa nije zbivalo. On je kasnije odmah dobio djecu, a ja sam dobila Nikoliju. Neki gen tu nije štimao. Sve je bilo u apsolutnom redu, ali ne vrijedi. Nekad je sudbina da to bude tako“, ispričala je pjevačica.

Vesna se osvrnula i na period njihovog razlaza, naglašavajući da je brak emotivno bio završen mnogo prije nego što su se zvanično rastali. Tom prilikom osvrnula se i na dugogodišnje spekulacije da je pjevačica Zorica Brunclik bila razlog njihovog raskida, odlučno odbacujući takve tvrdnje.

„Kod nas je bio kraj već davno prije toga. Čak i kad smo bili zajedno, nismo bili. Bio je kraj dok smo bili zajedno. Nije štimalo, nije imalo šta da pogura tu stvar. To je bio spektakl, naravno, za medije. Zorica nije preotela ništa niti joj je padalo na pamet, dok smo bili zajedno. Sve se izdešavalo kad smo se mi rastali. Ona je tada bila u braku, sa Kešeljem, a to se sve kasnije desilo“, kazala je Vesna.

Izvor: Blic / MONDO