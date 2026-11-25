Aleksandar Čupić sutra raspisuje predsjedničke izbore, zasad je poznato više kandidata, a očekuju se i zvanični potezi "Studentske liste" i Srpske napredne stranke koja tvrdi da neće učestvovati.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Krajnji rok za raspisivanje predsjedničkih izbora u Srbiji je petak 27. novembar u skladu sa zakonskim rokom jer je bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Republike 27. septembra, a zakon nalaže da od tog trenutka može da prođe tri mjeseca najviše nakon čega moraju da se raspišu predsjednički izbori, a to će Aleksandar Čupić uraditi sutra u 12 časova u Domu Narodne skupštine. Član Republičke izborne komisije (RIK) Miljkan Karličić je u razgovoru za "K1" govorio o predstojećim predsjedničkim izborima koji moraju da se održe do 27. decembra ove godine, a Aleksandar Čupić, predsjednik Narodne Skupštine, će ih raspisati sutra.

"Rok je 30 dana prije isteka roka od 90 dana od prestanka mandata predsjednika Republike. Predsjednik Republike je dužan da raspiše izbore za predsjednika Republike i da objavi datum njihovog održavanja.

Posljednji rok je 27. decembar. Može to da uradi i prije toga, i danas", izjavio je on gostujući na pomenutoj televiziji u ponedjeljak 23. novembra.

Potom je govorio o izbornoj proceduri i uslovima za kandidaturu. Precizirao je da postoji jasno definisan rok za prijavu predsjedničkih kandidata.

"Dvadeset dana prije roka za održavanje izbora je posljednji rok za prijavu kandidata za predsjednika Republike. Kandidature mogu podnijeti registrovane političke organizacije, koalicije političkih stranaka i udruženja građana, uz uslov da prethodno prikupe deset hiljada ovjerenih podrški.

Šef države djeluje u punom ustavnom kapacitetu, izuzev nekoliko ovlašćenja. Nema pravo da ukazom odbije proglašenje zakona, nema taj takozvani suspenzivni veto", dodao je on.

Šta se dešava na predsjedničkim izborima ako niko ne osvoji većinu?

Potom je govorio o predsjedničkim izborima i to u slučaju da niko ne osvoji većinu glasova u prvom krugu. U tom slučaju bi se išlo u drugi krug glasanja.

"U slučaju da se desi da nijedan od kandidata ne osvoji natpolovičnu većinu, 50 odsto plus jedan glas od ukupnog broja izašlih birača, onda će dva kandidata sa najviše osvojenih glasova ići u drugi krug. Preporučljivo je da izađe više od polovine birača, ali ne možemo to zakonom propisivati", pojasnio je Karličić.

Ko će učestvovati na predsjedničkim izborima?

"Studentska lista" se zasad nije izjasnila o svom kandidatu, ali su najavili da će ga otkriti nakon što se raspišu predsjednički izbori. Sa druge strane, Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" navodi da Srpska napredna stranka najvjerovatnije neće učestvovati na tim izborima, ali to nije zvanična odluka tako da treba sačekati dok SNS definitivno ne prelomi.

Socijalistička partija Srbije (SPS) nije pominjala mogućnost učešća na predsjedničkim izborima. Na nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima nisu prešli cenzus tako da ostaje veliko pitanje šta će zvanična odluka SPS-a biti po pitanju predsjedničkih izbora.

Kandidaturu su najavili Branimir Nestorović, lider pokreta "Mi - Snaga naroda", Bogoljub Karić, lider pokreta "Snaga Srbije" i Aleksandar Vulin, predsjednik pokreta Socijalista. U ovaj krug kandidata ulazi i neko sa "Studentske liste", dosad se u javnosti najviše spekulisalo da bi njihov kandidat mogao da bude Radomir Saičić.