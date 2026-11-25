Memingen je slikoviti bavarski grad u kojem se bogata istorija i savremeni način života prepliću na svakom koraku.

Izvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH

Živopisne fasade, slikoviti trgovi, zanimljive uličice i prijatni kafići daju mu poseban šarm, dok bogata tradicija čuva duh prošlih vremena. Ipak, Memingen nudi mnogo više od očaravajućih prizora – tokom cijele godine grad pulsira u ritmu raznovrsnih manifestacija i događaja, pružajući posjetiocima priliku da upoznaju njegovu autentičnu atmosferu i uživaju u jedinstvenom spoju kulture, zabave i tradicije.

Direktnom avio-linijom iz Podgorice do Memingena stiže se lakše nego ikada. Aerodrom Memingen udaljen je svega 10 minuta od istorijskog starog gradskog jezgra, a grad je i savršena polazna tačka za otkrivanje Bavarske.

Posjetite dvorac Nojšvanštajn (Neuschwanstein), kao iz bajke, uživajte u porodičnoj avanturi u LEGOLAND Deutschland, istražite istorijski grad Ulm, prošetajte obalom Bodenskog jezera ili doživite živahnu bavarsku prijestonicu Minhen – sve to nadohvat ruke iz Memingena.

MEMINGEN PRUŽA DRUGAČIJI DOŽIVLJAJ U SVAKOM GODIŠNJEM DOBU

Božićne svjetlosti u istorijskom starom gradskom jezgru, tajanstvene karnevalske maske, elektronski ritmovi, šarene proljećne proslave i 1.200 ljudi koji skaču u gradski potok kako bi ulovili pastrmku.

Memingen je možda mali bavarski grad, ali svako godišnje doba otkriva njegovo drugačije lice. Počnite od Božića, a otkrijte brojne razloge da se vratite i 2027. godine.

BOŽIĆ U SRCU STAROG GRADSKOG JEZGRA

Izvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH

Božić u Memingenu je nešto što možete vidjeti, okusiti, omirisati – i podijeliti s lokalnim stanovništvom. Božićni market ispunjava istorijski Marktplatz, ispred predivno osvijetljene renesansne gradske vijećnice.

Upravo se tu stanovnici Memingena okupljaju nakon posla, druže s prijateljima uz čašu kuvanog vina (Glühwein) i uživaju u nekom ukusnom zalogaju. Dođite u ranim večernjim satima i postanite dio svakodnevne božićne atmosfere ovog grada.

Probajte lososa pečenog na vatri ili tradicionalne rotenburške snježne kugle (Schneeballen). A određenim danima možete se popeti na toranj crkve Svetog Martina i uživati u spektakularnom pogledu na grad. Mali, autentičan i pun ukusa – Božić u Memingenu manje liči na posjetu turističkoj atrakciji, a više na priliku da postanete dio života ovog grada.

INFO: 27.11–20.12.2026. Marktplatz, Memmingen

16. DECEMBAR 2026. – MARVEL STIŽE U MEMINGEN

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (SPD) steht im Kostüm von Doctor Doom auf dem Marktplatz vor dem Memminger Rathaus. Mit einem humorvollen Video will die Stadt Memmingen die Premiere des neuen «Avengers»-Film nach Bayerisch-Schwaben holen.

Izvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH

Kakve veze Memingen ima s Marvelovim univerzumom? Neočekivano velike!

Marvel je prepoznatljivu renesansnu gradsku vijećnicu Memingena iskoristio kao dio Doomstadta, prijestonice izmišljene države Latverije i doma Doktora Dooma. Kada je Memingen otkrio ovu povezanost, uslijedio je poziv: ako je naša gradska vijećnica već dio Marvelovog univerzuma, zašto ne biste došli i vidjeli onu pravu? Marvel je prihvatio poziv.

Dana 16. decembra 2026. godine, Marvel će u Memingenu organizovati zvanični događaj za obožavaoce povodom filma „Avengers: Doomsday“ – donoseći svijet Doktora Dooma u stvarni grad koji je poslužio kao inspiracija za Doomstadt.

INFO: 16.12.2026, 19–20 časova Marvel Fan Event – Avengers: Doomsday; Cineplex, Memmingen

ZIMA – DIVLJA STRANA KARNEVALA

Izvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH

Tokom švapsko-alemanskog karnevala Fasnet (Schwäbisch-Alemannische Fasnet) maskirana tajanstvena bića preuzimaju ulice gradova i sela. Nose ručno rezbarene drvene maske, tradicionalne kostime i teška zvona – a svako mjesto ima svoje jedinstvene likove i priče. Ulice ispunjavaju šarene povorke. Iza ovog spektakla krije se drevna tradicija: oproštaj od tmurnih zimskih dana i doček proljeća.

Glasan, tajanstven i potpuno drugačiji od karnevala kakav možda poznajete.

INFO:4.2–9.2.2027. Memmingen i okolna regija

8. MAJ – MEMINGEN U CVATU

Svakog maja manifestacija „Memmingen blüht“ (Memingen u cvatu) pretvara istorijsko gradsko jezgro u šarenu proslavu proljeća. Ulice krase cvijeće i biljke, a sve upotpunjuju pijace, muzika i brojne aktivnosti.

U središtu festivala nalazi se jedna simpatična lokalna tradicija: kraljica cvijeća Memingena. Kandidatkinje se prijavljuju za ovu titulu, a nova kraljica bira se i kruniše tokom festivala. Ipak, njena uloga daleko prevazilazi nošenje krune: tokom naredne godine ona postaje ambasadorka Memingena i predstavlja grad na festivalima i manifestacijama širom Njemačke i van njenih granica.

INFO: 8. maj 2027. Memmingen blüht

JUN – KADA GRAD POSTANE POZORNICA

Izvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH

Dana 5. juna Memingen postaje jedna velika pozornica. Tokom Noći kulture (Nacht der Kultur), muzeji, galerije, istorijske građevine i neočekivane lokacije otvaraju svoja vrata za muzičke, umjetničke i scenske nastupe. Jednostavno prošetajte starim gradskim jezgrom i otkrijte nešto novo na svakom koraku.

A kulturna dešavanja nastavljaju se tokom cijelog ljeta: od juna do jula, Memmingen Cultural Summer donosi koncerte, pozorišne predstave i nastupe na otvorenom na posebnim lokacijama širom grada.

INFO: 5. jun 2027. – Noć kulture, jun–jul – Ljetnji kulturni program

JUN – OD SREDNJOVJEKOVNIH ULICA DO ELEKTRONSKIH RITMOVA

U Njemačkoj je tehno mnogo više od muzike – to je kultura. U Memingenu u junu mjesecu istorijska Bavarska susrijeće energiju elektronske muzike. Oko 120.000 posjetilaca, međunarodni izvođači, impozantne bine i hiljade ljubitelja elektronske muzike pretvaraju prostor neposredno uz aerodrom Memingen u festivalski svijet koji živi nekoliko dana.

INFO: 25–27.06.2027. Ikarus Festival, Aerodrom Memmingen

JUL – VIŠE OD 440 GODINA TRADICIJE – Kinderfest u Memingenu

Izvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH

Već više od 440 godina, Memmingen Kinderfest predstavlja jednu od najdragocjenijih gradskih tradicija.

Na istorijskom trgu Marktplatz djeca pjevaju pjesme posebno komponovane za Memingen i zajedno plešu, prije nego što krenu u šarenu povorku kroz grad, mnogi noseći predivne cvjetne vijence. I nakon više stotina godina, čitav grad i dalje slavi zajedno – iz generacije u generaciju.

INFO: 22.7.2027. 9 časova, Marktplatz, Memmingen

JUL – KADA 1.200 LJUDI SKOČI U POTOK

Izvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH

Kroz staro gradsko jezgro Memingena protiče potok – i jednom godišnje on postaje pozornica jedne od najneobičnijih gradskih tradicija.

Vjekovima je Stadtbach, potok koji protiče kroz samo srce starog grada, bio od ključnog značaja za lokalne zanate i mlinove. Prije nego što bi se potok očistio, bilo je potrebno uloviti ribu. Ono što je nekada bila praktična potreba vremenom je preraslo u manifestaciju Fischertag – Dan ribara.

Proslava počinje veče ranije, uz pivski festival koji se održava širom starog gradskog jezgra, pretvarajući ulice u mjesto ispunjeno muzikom, hranom i hiljadama posjetilaca. Narednog jutra svi se okupljaju duž potoka. U 8 sati ujutro oglašava se top, a oko 1.200 ljudi skače u vodu. Sa mrežama u rukama takmiče se u tome ko će uloviti najtežu pastrmku. Pobjednik dobija titulu kralja ribara.

Mokro, bučno i fantastično neobično.

INFO: 23–24.7.2027. Fischertag Memmingen

SEPTEMBAR – VINSKI FESTIVAL

Izvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH

Memingen ima nešto iznenađujuće mediteransko u sebi. Tokom sunčanih dana, šarene fasade oko trga Marktplatz, stolovi na otvorenom, vino, espreso, Aperol i sladoled stvaraju gotovo mediteransku atmosferu. Pratite tok Stadtbacha, malog potoka koji protiče kroz staro gradsko jezgro, i prelazite preko njegovih malih mostova dok istražujete grad. A istorijski trg Weinmarkt (Vinska pijaca) u septembru postaje mjesto održavanja Festivala vina u Memingenu, nezaboravan doživljaj uz vino, hranu, muziku i švapsko gostoprimstvo.

INFO: 11.9.2027. Memmingen Wine Festival

OKTOBAR – DAŠAK OKTOBERFESTA U MEMINGENU

Izvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH

Šarena svjetla, uzbudljive vožnje, zvuci smijeha i neodoljivi miris pečenih badema – svakog oktobra Memingen slavi jednu od svojih omiljenih jesenjih tradicija. Memminger Jahrmarkt, vašar čija tradicija traje vjekovima, pretvara dio gradskog centra u živopisni zabavni prostor tokom devet dana. Od velikih adrenalinskih atrakcija i nostalgičnih ringišpila do igara, slatkiša i tradicionalnih njemačkih vašarskih specijaliteta – ovdje svako može pronaći nešto za sebe.

Za lokalno stanovništvo ovo je jedan od vrhunaca godine. Za posjetioce, prilika da dožive autentični njemački vašar – mnogobrojne atrakcije, blještava svjetla i dašak bavarske nostalgije.

INFO: 9–17.10.2027.

KAKO STIĆI DO MEMINGENA?

Avionom: Aerodrom Memmingen (FMM)

Lokacija: Bavarska – između regije Algoj (Allgäu), Alpa i Minhena

Informacije o aerodromu, letovima i rezervacijama:

https://www.memmingen-airport.com/plan-book/book-a-flight/

Više informacija: Turistički informativni centar Memingena (Tourist Information Memmingen)

Otkrijte Memingen: https://www.tourismus-memmingen.de/en/

Aktivnosti, izleti i atrakcije: https://www.tourismus-memmingen.de/en/experience/activities-and-excursions.html