Memingen je slikoviti bavarski grad u kojem se bogata istorija i savremeni način života prepliću na svakom koraku.
Živopisne fasade, slikoviti trgovi, zanimljive uličice i prijatni kafići daju mu poseban šarm, dok bogata tradicija čuva duh prošlih vremena. Ipak, Memingen nudi mnogo više od očaravajućih prizora – tokom cijele godine grad pulsira u ritmu raznovrsnih manifestacija i događaja, pružajući posjetiocima priliku da upoznaju njegovu autentičnu atmosferu i uživaju u jedinstvenom spoju kulture, zabave i tradicije.
Direktnom avio-linijom iz Podgorice do Memingena stiže se lakše nego ikada. Aerodrom Memingen udaljen je svega 10 minuta od istorijskog starog gradskog jezgra, a grad je i savršena polazna tačka za otkrivanje Bavarske.
Posjetite dvorac Nojšvanštajn (Neuschwanstein), kao iz bajke, uživajte u porodičnoj avanturi u LEGOLAND Deutschland, istražite istorijski grad Ulm, prošetajte obalom Bodenskog jezera ili doživite živahnu bavarsku prijestonicu Minhen – sve to nadohvat ruke iz Memingena.
MEMINGEN PRUŽA DRUGAČIJI DOŽIVLJAJ U SVAKOM GODIŠNJEM DOBU
Božićne svjetlosti u istorijskom starom gradskom jezgru, tajanstvene karnevalske maske, elektronski ritmovi, šarene proljećne proslave i 1.200 ljudi koji skaču u gradski potok kako bi ulovili pastrmku.
Memingen je možda mali bavarski grad, ali svako godišnje doba otkriva njegovo drugačije lice. Počnite od Božića, a otkrijte brojne razloge da se vratite i 2027. godine.
BOŽIĆ U SRCU STAROG GRADSKOG JEZGRAIzvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH
Božić u Memingenu je nešto što možete vidjeti, okusiti, omirisati – i podijeliti s lokalnim stanovništvom. Božićni market ispunjava istorijski Marktplatz, ispred predivno osvijetljene renesansne gradske vijećnice.
Upravo se tu stanovnici Memingena okupljaju nakon posla, druže s prijateljima uz čašu kuvanog vina (Glühwein) i uživaju u nekom ukusnom zalogaju. Dođite u ranim večernjim satima i postanite dio svakodnevne božićne atmosfere ovog grada.
Probajte lososa pečenog na vatri ili tradicionalne rotenburške snježne kugle (Schneeballen). A određenim danima možete se popeti na toranj crkve Svetog Martina i uživati u spektakularnom pogledu na grad. Mali, autentičan i pun ukusa – Božić u Memingenu manje liči na posjetu turističkoj atrakciji, a više na priliku da postanete dio života ovog grada.
INFO: 27.11–20.12.2026. Marktplatz, Memmingen
16. DECEMBAR 2026. – MARVEL STIŽE U MEMINGEN
Kakve veze Memingen ima s Marvelovim univerzumom? Neočekivano velike!
Marvel je prepoznatljivu renesansnu gradsku vijećnicu Memingena iskoristio kao dio Doomstadta, prijestonice izmišljene države Latverije i doma Doktora Dooma. Kada je Memingen otkrio ovu povezanost, uslijedio je poziv: ako je naša gradska vijećnica već dio Marvelovog univerzuma, zašto ne biste došli i vidjeli onu pravu? Marvel je prihvatio poziv.
Dana 16. decembra 2026. godine, Marvel će u Memingenu organizovati zvanični događaj za obožavaoce povodom filma „Avengers: Doomsday“ – donoseći svijet Doktora Dooma u stvarni grad koji je poslužio kao inspiracija za Doomstadt.
INFO: 16.12.2026, 19–20 časova Marvel Fan Event – Avengers: Doomsday; Cineplex, Memmingen
ZIMA – DIVLJA STRANA KARNEVALAIzvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH
Tokom švapsko-alemanskog karnevala Fasnet (Schwäbisch-Alemannische Fasnet) maskirana tajanstvena bića preuzimaju ulice gradova i sela. Nose ručno rezbarene drvene maske, tradicionalne kostime i teška zvona – a svako mjesto ima svoje jedinstvene likove i priče. Ulice ispunjavaju šarene povorke. Iza ovog spektakla krije se drevna tradicija: oproštaj od tmurnih zimskih dana i doček proljeća.
Glasan, tajanstven i potpuno drugačiji od karnevala kakav možda poznajete.
INFO:4.2–9.2.2027. Memmingen i okolna regija
8. MAJ – MEMINGEN U CVATU
Svakog maja manifestacija „Memmingen blüht“ (Memingen u cvatu) pretvara istorijsko gradsko jezgro u šarenu proslavu proljeća. Ulice krase cvijeće i biljke, a sve upotpunjuju pijace, muzika i brojne aktivnosti.
U središtu festivala nalazi se jedna simpatična lokalna tradicija: kraljica cvijeća Memingena. Kandidatkinje se prijavljuju za ovu titulu, a nova kraljica bira se i kruniše tokom festivala. Ipak, njena uloga daleko prevazilazi nošenje krune: tokom naredne godine ona postaje ambasadorka Memingena i predstavlja grad na festivalima i manifestacijama širom Njemačke i van njenih granica.
INFO: 8. maj 2027. Memmingen blüht
JUN – KADA GRAD POSTANE POZORNICAIzvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH
Dana 5. juna Memingen postaje jedna velika pozornica. Tokom Noći kulture (Nacht der Kultur), muzeji, galerije, istorijske građevine i neočekivane lokacije otvaraju svoja vrata za muzičke, umjetničke i scenske nastupe. Jednostavno prošetajte starim gradskim jezgrom i otkrijte nešto novo na svakom koraku.
A kulturna dešavanja nastavljaju se tokom cijelog ljeta: od juna do jula, Memmingen Cultural Summer donosi koncerte, pozorišne predstave i nastupe na otvorenom na posebnim lokacijama širom grada.
INFO: 5. jun 2027. – Noć kulture, jun–jul – Ljetnji kulturni program
JUN – OD SREDNJOVJEKOVNIH ULICA DO ELEKTRONSKIH RITMOVA
U Njemačkoj je tehno mnogo više od muzike – to je kultura. U Memingenu u junu mjesecu istorijska Bavarska susrijeće energiju elektronske muzike. Oko 120.000 posjetilaca, međunarodni izvođači, impozantne bine i hiljade ljubitelja elektronske muzike pretvaraju prostor neposredno uz aerodrom Memingen u festivalski svijet koji živi nekoliko dana.
INFO: 25–27.06.2027. Ikarus Festival, Aerodrom Memmingen
JUL – VIŠE OD 440 GODINA TRADICIJE – Kinderfest u MemingenuIzvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH
Već više od 440 godina, Memmingen Kinderfest predstavlja jednu od najdragocjenijih gradskih tradicija.
Na istorijskom trgu Marktplatz djeca pjevaju pjesme posebno komponovane za Memingen i zajedno plešu, prije nego što krenu u šarenu povorku kroz grad, mnogi noseći predivne cvjetne vijence. I nakon više stotina godina, čitav grad i dalje slavi zajedno – iz generacije u generaciju.
INFO: 22.7.2027. 9 časova, Marktplatz, Memmingen
JUL – KADA 1.200 LJUDI SKOČI U POTOKIzvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH
Kroz staro gradsko jezgro Memingena protiče potok – i jednom godišnje on postaje pozornica jedne od najneobičnijih gradskih tradicija.
Vjekovima je Stadtbach, potok koji protiče kroz samo srce starog grada, bio od ključnog značaja za lokalne zanate i mlinove. Prije nego što bi se potok očistio, bilo je potrebno uloviti ribu. Ono što je nekada bila praktična potreba vremenom je preraslo u manifestaciju Fischertag – Dan ribara.
Proslava počinje veče ranije, uz pivski festival koji se održava širom starog gradskog jezgra, pretvarajući ulice u mjesto ispunjeno muzikom, hranom i hiljadama posjetilaca. Narednog jutra svi se okupljaju duž potoka. U 8 sati ujutro oglašava se top, a oko 1.200 ljudi skače u vodu. Sa mrežama u rukama takmiče se u tome ko će uloviti najtežu pastrmku. Pobjednik dobija titulu kralja ribara.
Mokro, bučno i fantastično neobično.
INFO: 23–24.7.2027. Fischertag Memmingen
SEPTEMBAR – VINSKI FESTIVALIzvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH
Memingen ima nešto iznenađujuće mediteransko u sebi. Tokom sunčanih dana, šarene fasade oko trga Marktplatz, stolovi na otvorenom, vino, espreso, Aperol i sladoled stvaraju gotovo mediteransku atmosferu. Pratite tok Stadtbacha, malog potoka koji protiče kroz staro gradsko jezgro, i prelazite preko njegovih malih mostova dok istražujete grad. A istorijski trg Weinmarkt (Vinska pijaca) u septembru postaje mjesto održavanja Festivala vina u Memingenu, nezaboravan doživljaj uz vino, hranu, muziku i švapsko gostoprimstvo.
INFO: 11.9.2027. Memmingen Wine Festival
OKTOBAR – DAŠAK OKTOBERFESTA U MEMINGENUIzvor: Medienpool TVABS/Allgäu GmbH
Šarena svjetla, uzbudljive vožnje, zvuci smijeha i neodoljivi miris pečenih badema – svakog oktobra Memingen slavi jednu od svojih omiljenih jesenjih tradicija. Memminger Jahrmarkt, vašar čija tradicija traje vjekovima, pretvara dio gradskog centra u živopisni zabavni prostor tokom devet dana. Od velikih adrenalinskih atrakcija i nostalgičnih ringišpila do igara, slatkiša i tradicionalnih njemačkih vašarskih specijaliteta – ovdje svako može pronaći nešto za sebe.
Za lokalno stanovništvo ovo je jedan od vrhunaca godine. Za posjetioce, prilika da dožive autentični njemački vašar – mnogobrojne atrakcije, blještava svjetla i dašak bavarske nostalgije.
INFO: 9–17.10.2027.
KAKO STIĆI DO MEMINGENA?
Avionom: Aerodrom Memmingen (FMM)
Lokacija: Bavarska – između regije Algoj (Allgäu), Alpa i Minhena
Informacije o aerodromu, letovima i rezervacijama:
https://www.memmingen-airport.com/plan-book/book-a-flight/
Više informacija: Turistički informativni centar Memingena (Tourist Information Memmingen)
Otkrijte Memingen: https://www.tourismus-memmingen.de/en/
Aktivnosti, izleti i atrakcije: https://www.tourismus-memmingen.de/en/experience/activities-and-excursions.html