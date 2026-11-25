Organizovan skup podrške Draganu Vučićeviću ispred Policijske stanice Voždovac, okupilo se nekoliko desetina ljudi.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir/DAMIR DERVIŠAGIĆ

Večeras su zaposleni na televiziji „Informer“ pozvali građane da se okupe ispred Policijske stanice Voždovac i pruže podršku uhapšenom Draganu Vučićeviću, vlasniku i glavnom i odgovornom uredniku te medijske kuće.

Kako prenosi „Blic“, ispred stanice okupilo se nekoliko desetina ljudi, među kojima su pojedini novinari „Informera“, sin Dragana Vučićevića Vukašin Vučićević, kao i narodni poslanik Aleksandar Vulin, Zorana Mihajlović i Milica Đurđević Stamenkovski.

Na mjestu okupljanja prisutni su i pripadnici policije.

Okupljenima se kratko obratio Vukašin Vučićević, koji je zahvalio svima koji su došli da pruže podršku njegovom ocu.

„Želio bih još jednom da se zahvalim svim ljudima koji su došli i koji podržavaju mog oca. Hvala vam još jednom od srca.

Mnogo nam znači vaša podrška, podrška apsolutno svakog čovjeka. Ono što moram da kažem i što želim da postavim kao potpuno racionalno pitanje jeste: pošto smo vidjeli u optužnici da ga terete za nešto iz 2025. godine, pitao bih tužilaštvo zašto ga 18 mjeseci nijesu pozvali na saslušanje i zašto mu nijesu dali priliku da se izjasni o krivičnim djelima koja mu stavljaju na teret?

On je čovjek koji je dostupan, medijska ličnost koja je konstantno na jednom te istom radnom mjestu. Tri godine nije otišao na odmor, pa se to pitanje samo nameće“, kazao je Vučićević.

On je na kraju poručio da neće prihvatiti, kako tvrdi, politički progon.

„Nećemo ćutati i nećemo pristati na politički progon koji nam se nameće“, poručio je Vukašin Vučićević.

Pogledajte fotografije današnjeg skupa podrške uhapšenom Draganu Vučićeviću

Vidi opis Skup podrške uhapšenom Draganu Vučićeviću: Prisutni njegov sin, Zorana Mihajlović i Aleksandar Vulin Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Podsjetimo, Dragan Vučićević, vlasnik i glavni i odgovorni urednik televizije „Informer“, priveden je jutros u blizini zgrade te medijske kuće, nakon čega je sproveden u Policijsku stanicu Voždovac. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju.

Vijest o njegovom privođenju saopštena je tokom sjednice Skupštine Srbije, koja je u tom trenutku bila u toku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavijestio je poslanike o hapšenju Vučićevića tokom svog obraćanja, nakon čega su poslanici liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ napustili skupštinsko zasijedanje i uputili se ka Policijskoj stanici Voždovac kako bi iskazali podršku uhapšenom uredniku.