Barselona je savladala Sabah, a Viljareal Slaviju iz Praga u Ligi šampiona.

Izvor: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia

Sabah je ponovo poražen u Ligi šampiona, a ovoga puta bolja od ekipe iz Azerbejdžana bila je Barselona na domaćem terenu. U sastavu gostiju nije bilo Veljka Simića, koji je meč odgledao sa klupe, dok je nekadašnji fudbaler Partizana Ksander Severina igrao do 61. minuta.

Domaćin je poveo u 31. minutu golom Entonija Gordona, koji je samo dva minuta kasnije ponovo zatresao mrežu, ali je njegov pogodak poništen nakon intervencije VAR-a.

Gordon je do drugog gola ipak stigao u 51. minutu, a samo četiri minuta kasnije Karim Adejemi povisio je na 3:0. Gabrijel Žezus postigao je četvrti gol za domaćina, dok je Mikels tri minuta kasnije uspio da ublaži poraz Sabaha i postavi konačnih 4:1.

U drugom meču Lige šampiona odigranom u istom terminu bilo je znatno manje uzbuđenja, pošto je viđen samo jedan pogodak. Viljareal je na gostovanju savladao Slaviju iz Praga rezultatom 1:0 (0:0).

Jedini gol na utakmici postigao je Talon Bjukenan u 62. minutu, nakon asistencije Ajozea Pereza.

Slavija je u 81. minutu imala priliku da dođe do izjednačenja, kada je dosuđen jedanaesterac, ali je odluka nakon provjere poništena. U završnici je Mikautadze imao nekoliko prilika da riješi pitanje pobjednika, ali nije uspio da ih iskoristi.

Na tabeli je Barselona sada četvrta sa 12 bodova, dok je Viljareal sa šest bodova ušao među ekipe koje se nalaze na pozicijama za plasman u narednu fazu, zauzimajući 22. mjesto.

Sabah ima tri boda i nalazi se na 32. poziciji, dok je Slavija iz Praga 34. sa samo jednim bodom. Češki tim je tako među tri ekipe koje još nijesu ostvarile pobjedu, uz Lil i Slovan iz Bratislave.