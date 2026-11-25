Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica podržao je inicijativu za ravnopravnost srpskog jezika u Crnoj Gori, ističući da je cilj ostvarivanje jezičke ravnopravnosti, a ne davanje prvenstva bilo kojem jeziku.

Izvor: gov.me/B.Ćupić

Poručio je da srpski jezik pripada crnogorskom kulturnom i istorijskom nasljeđu.

“Uz podršku i potpis, kao građanin. Jezička većina ne traži primat, već ravnopravnost. Crna Gora ima kapacitet za kulturnu diskusiju. Srpski jezik jednako pripada i Crnoj Gori, dio je njene tradicije, u njoj je čuvan i kad nije bilo države Srbije. I srpski jezik uz crnogorski”, saopštio je Koprivica u objavi na mreži X.

Govoreći o značaju jezičkih prava, Koprivica je naglasio da srpski jezik nije maternji samo pripadnicima srpskog naroda.

“Tim ljudima je Crna Gora matica i u njoj treba da ostvaruju svoja prava i budu kovači svoje sreće, uz poštovanje svakog jezičkog i nacionalnog identiteta. To nije samo društvena dužnost, već mjera bratskog i ljudskog odnosa”, istakao je Koprivica.

On je dodao da ravnopravnost i međusobno uvažavanje predstavljaju temelje zajedničkog društva, naglašavajući značaj očuvanja različitih identiteta.

“Crnogorski, srpski, bošnjački i svaki drugi nacionalni i kulturni identitet su bogatstvo i neodvojivi dio pluralnog nasljeđa Crne Gore. Članstvo u EU unaprijediće ostvarivanje prava svih i kulturu dijaloga”, zaključio je Koprivica.