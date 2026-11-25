Danas nas je napustila Veruška fon Lendorf, prva njemačka supermanekenka

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Prva njemačka supermanekenka Veruška fon Lendorf preminula je u 87. godini. Nekada su je nazivali "najljepšom ženom na svijetu", a tokom šezdesetih godina postala je jedna od najfotografisanijih manekenki i globalna modna ikona.

Rođena je kao Vera Ana Gotlibe grofica fon Lendorf 1939. godine u Istočnoj Pruskoj, u aristokratskoj porodici. Prve godine života provela je na porodičnom imanju Štajnhort.

Njeno djetinjstvo obilježili su užasi nacističke Njemačke i Drugog svjetskog rata. Njen otac, grof Hajnrih fon Lendorf-Štajnhort, bio je dio pokreta otpora njemačkom diktatoru Adolfu Hitleru i učestvovao je u pokušaju atentata na njega 1944. godine. Nakon što je atentat propao, grof Hajnrih je pogubljen, dok je Vera poslata u dječji dom pod upravom SS-a. Njena majka bila je primorana da radi u radnom logoru.

Uprkos traumatičnom djetinjstvu, Vera je kasnije uspjela da oblikuje čitavu jednu generaciju i postane međunarodno poznata kao Veruška.

Otkrivena u Firenci

Manekenku je 1959. godine, dok je studirala umjetnost u Firenci, otkrio fotograf Ugo Mulas. Zapazio je visoku Njemicu, koja je bila visoka oko 183 centimetra.

Veruška je jednom prilikom priznala da ju je visina zbog koje je bila drugačija od drugih djevojaka činila „ružnim čudovištem“. Ipak, njene upečatljive plave oči i neobična pojava privukle su pažnju brojnih fotografa i modnih kuća.

Veliki proboj ostvarila je tokom šezdesetih godina, kada je počela da radi u Parizu i Njujorku. Pojavljivala se na naslovnim stranama međunarodnih izdanja časopisa „Vog“ i postala jedna od najplaćenijih manekenki na svijetu.

Sarađivala sa Dalijem i nosila kreacije najvećih dizajnera

Veruška je ostvarila kreativnu saradnju sa španskim nadrealističkim umjetnikom Salvadorom Dalijem. Zajedno su spajali visoku modu, performans i nadrealizam, stvarajući fotografije koje su pomjerale granice umjetnosti i mode.

Neke od njenih najpoznatijih fotografija nastale su u saradnji sa italijanskim fotografom Frankom Rubartelijem.

Bila je poznata i po saradnji sa velikim modnim imenima, među kojima su Iv Sen Loran i Pako Raban.

Posebno mjesto u njenoj karijeri zauzela je uloga u filmu „Uvećanje“ iz 1966. godine, koji je režirao Mikelanđelo Antonioni.

Šokirala javnost kada je govorila o abortusu

Veruška je 1971. godine izazvala veliku pažnju javnosti kada se pojavila na naslovnoj strani njemačkog magazina „Štern“, zajedno sa još 27 žena, pod sloganom „Imali smo abortuse!“.

U tom broju časopisa 374 žene javno su izjavile da su prekinule trudnoću, iako je abortus u to vrijeme u Njemačkoj bio ilegalan.

Manekenka je, prema navodima, privlačila pažnju i velikih kulturnih ličnosti, među kojima su bili Al Paćino, Džek Nikolson i Voren Biti.

(Kurir, MONDO)