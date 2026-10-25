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Zorica i Kemiš zajedno na glasanju: Dotakli se fudbala, u njihovom domu postoje različite navijačke strane

Zorica i Kemiš zajedno na glasanju: Dotakli se fudbala, u njihovom domu postoje različite navijačke strane

Autor Marina Cvetković
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Zorica Brunclik i Kemiš zajedno su stigli na biračko mjesto blizu porodičnog doma i pokazali da su složni i u ovoj prilici.

Zorica i Kemiš zajedno na glasanju Izvor: Kurir

Zorica Brunclik i njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš stigli su zajedno na biračko mjesto u blizini porodičnog doma pokazujući još jednom da su, kao i u svim drugim životnim situacijama, i u ovoj složni i jedinstveni.

I na glasanju zajedno

Poznati bračni par iskoristio je priliku da ukaže na važnost izlaska na izbore i obavljanja građanske dužnosti, ističući koliko je važno da građani iskoriste svoje pravo glasa i učestvuju u odlučivanju o budućnosti zemlje. Zorica i Kemiš, koji godinama važe za jedan od prepoznatljivih parova na domaćoj javnoj sceni, nisu propustili ni priliku za malo opuštenije ćaskanje.

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Zorica Brunclik i Kemiš idu na glasanje
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Tako su se dotakli i vječite fudbalske teme-vječitih rivala Crvene zvezde i Partizana, otkrivajući ko u njihovom domu navija za crveno-bijele, a ko za crno-bijele.

Dok su u glasanju nastupili zajedno, ostaje da se vidi da li u fudbalu u njihovoj kući vlada isto takvo jedinstvo ili se strasti ipak razdvajaju na dvije navijačke strane!

Toma i Nadežda takođe zajedno

Nadežda Biljić pojavila se danas na biračkom mjestu u društvu svog supruga Tome Panića, a bračni par je zajedno došao u Valjevsku gimnaziju, kako bi obavio svoju građansku dužnost i iskoristio pravo glasa na parlamentarnim izborima koji se danas održavaju u Srbiji.

Nadežda i Toma privukli su pažnju svojim dolaskom, a supružnici su se pred biračkim mjestom pojavili u opuštenim, ali pažljivo uklopljenim modnim kombinacijama.

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(Kurir / MONDO)   

Tagovi

zorica brunclik glasanje miroljub aranđelović kemiš

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