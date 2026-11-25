Tokom razgovora sa Bojanom Jovanovskim dotakla se dugogodišnje veze, ali nije željela da otkriva previše o partneru koji se ne pojavljuje često u javnosti.

Izvor: MONDO

Rada Manojlović iznenadila je priznanjem da joj je udaja sve češće na pameti. Pjevačica, koja privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, o ovoj temi govorila je tokom razgovora sa makedonskim šoumenom Bokijem 13, koji ju je direktno pitao da li planira da stane na ludi kamen.

Rada nije izbjegla odgovor, već je priznala da ozbiljno razmišlja o tom koraku, što je izazvalo interesovanje.

"Hoćeš li ženo da se udaš, je l' ima nešto novo na tom planu?", upitao ju je Boki.

"Sad baš razmišljam o tome, evo... Vjeruj mi, majke mi...", odgovorila je pjevačica.

Šoumen je potom pokušao da sazna da li je Rada i dalje u vezi sa istim muškarcem, ali ona nije željela da iznosi detalje o njihovom odnosu.

Pogledajte kako izgleda dečko Rade Manojlović:

Pogledajte 00:26 Decko Rade Manojlovic: Snimili smo izbliza partnera pevacice kog krije od javnosti Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

"Je l' si i dalje sa istim dečkom?", zanimalo je Bokija.

"Jao Boki, nemoj da me navlačiš u sitne sate. Ništa ne mijenjamo, dobre stvari ne treba mijenjati. Ti znaš, ali psssttt", poručila je Rada.

Partner ne voli da se pojavljuje u javnosti

Pjevačica već duže vreme uživa u ljubavi sa Vladimirom Rankovićem, koji se ne eksponira u medijima. Prema ranijim navodima, on radi kao njen vozač i prati je na nastupima, a iz prethodnog braka ima dvoje djece.

I ranije je govorila o partneru, objašnjavajući da on ne voli kamere i pažnju javnosti, zbog čega je odlučila da poštuje njegovu želju da ostane van medijskog prostora.

"Baš ne voli kameru. Ne voli ni da bude u javnosti, meni to nikada nije bilo jasno. Onda sam shvatila da mi koji se slikamo, to je psihijatrijska dijagnoza. Ako ti svoj život iznosiš pred milionima ljudi, neko prosto da čita komentare o sebi. Moramo da prihvatimo da smo mi egzibicionisti", govorila je pjevačica.