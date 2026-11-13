Pjevačica Rada Manojlović je bila sumnjičava povodom ovog posla, ali kada je čula koliko kolega zarađuje na mjesečnom nivou, riješila je da se i ona oproba

Izvor: Instagram printscreen / radamanojlovic

Pjevačica Rada Manojlović prije par godina zakoračila je u preduzetničke vode i u novi poduhvat investirala 55.000 eura, što kada se prenese u dinare iznosi približno 6.469.000 dinara.

Rada je u dogovoru sa sestrom Majom, koja obavlja ulogu njenog menadžera, pazarila tri garažna prostora na beogradskom Dušanovcu sa namjerom da ih rentira.

Sagovornik upućen u planove estradne umjetnice svojevremeno je otkrio kako je došlo do ove odluke:

Vidi opis Rada Manojlović dala 6.500.000 za biznis u Beogradu: Kolege ulažu u stanove, a evo šta je ona pokupovala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 8 / 8

"Rada i Maja su rešile da novac od nastupa pametno ulažu. Sve što su zaradile od Nove godine do sada uložile su u garažna mjesta. Na tu ideju su došle na nagovor prijatelja koji već ima 20 parking mjesta i odlično zarađuje".

Dobro obaviješteni izvor je tada pojasnio i finansijske detalje kupovine:

"Iako su cijene parking mesta skočile, Rada i Maja su dobile popust, pa su prije nekoliko dana kupile tri garažna mjesta za 55.000 eura. Još nisu počele da ih izdaju, ali planiraju da na mjesečnom nivou za jedno parking mjesto traže 150 eura".

Iako je u početku gajila sumnje prema ovakvom tipu ulaganja, pjevačica je brzo promenila stav kada je uvidjela finansijsku računicu:

"Jedva su je nagovorili jer je Rada smatrala da tu nema zarade. Međutim, kada je čula koliko njen prijatelj mjesečno zarađuje na taj način, predomislila se".

Pored toga, otkriveno je da sestre Manojlović nisu planirale da se zaustave na toj kupovini:

"Radine kolege uglavnom kupuju stanove, planira to i ona, ali sada su joj garaže prioritet. Do ljeta je rešila da kupi još pet mjesta, takođe na Dušanovcu. Maja ju je uijbedila da ne čeka i da sav novac koji zarade odmah ulože u garaže".

"Došlo je vrijeme da sestre Manojlović ulažu u budućnost"

Povodom pokretanja ovog posla oglasila se i sama Rada, istakavši da želi mudro da raspolaže svojim finansijama:

"Ne želim da detaljišem o biznisu, ali hoću da pametno ulažem novac. Tata me je vaspitavao da uvijek prvo mislim na druge, pa na sebe, sada ga kritikujem zbog toga. Što da dijelim drugome više nego sebi?! Godinama radim, a moj novac su drugi trošili. E pa došlo je vrijeme da sestre Manojlović ulažu u budućnost".

(Blic, MONDO)