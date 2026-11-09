Odrasla u teškim uslovima, Rada Manojlović danas uživa u luksuzu koji je sama stvorila.

Izvor: MONDO

Pjevačica Rada Manojlović odrasla je u vrlo skromnim uslovima u selu Četereže kod Požarevca, te je prvi zarađeni novac uložila u obnovu rodnog doma.

Rada se proslavila u trećoj sezoni "Zvezda Granda", kada je stigla do finala ovog takmičenja, nakon čega su uslijedili hitovi i uspješna karijera.

Rada se nikada nije stidela svog porijekla, te nije tajna da je odrasla u vrlo skromnim uslovima, pa da čak nije imala ni kupatilo u djetinjstvu.

"Nismo imali kupatilo, grijali smo vodu da se kupamo. Snađeš se. Imaš šporet, griješ vodu i to je to", rekla je pjevačica svojevremeno.

Danas je u njenom dvorištu, pored stare trošne kuće u kojoj je odrasla i jedna nova i luksuzno opremljena, za koju je pjevačica dala čak 100.000 eura.

Kako je jednom prilikom ispričala, prvi put se u kupatilu okupala kod jedne drugarice, kada je bila šokirana da to može da obavi "za dva minuta".

"Kako si to zapamtila? To je meni tada bio, što bi ljudi rekli, kulturološki šok. Nisam to mogla da shvatim, kako? Rekla mi je: 'E, evo, samo minut dva, da se istuširam i krećemo', a ja: 'Pa kako? Pa to ne stigneš ni da napuniš šerpu vodom, ni da se šporet zagrije, pa voda... Pa to traje i traje...' Dok te neko polije ili sam sebe kad polivaš, pa isprosipaš sve, pa dok to sve pokupiš i očistiš... To je stvarno proces kad se kupaš u lavorima ili buradima. Jeste, to mi je tad stvarno bilo nešto uvao", priznala je ona za Pričaonicu i dodala:

"Sad ne mogu da se sjetim kad sam se prvi put okupala u kupatilu, vjerovatno kod te drugarice", priznala je Rada.

Vidi opis Odrasla u kući bez kupatila, vodu grijali u loncu: Pjevačica sada uložila 100.000 eura u rodni dom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 8 / 8

Izvor: Nova / MONDO