Učeniku (17) Tehničke škole u Kragujevcu, koji je juče pucao u hodniku, određen je pritvor nakon saslušanja kod sudije za maloljetnike. Njegov otac biće saslušan zbog neovlašćenog držanja oružja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Učenika četvrte godine Tehničke škole u Kragujevcu, koji je juče pucao u hodniku te škole, saslušao je sudija za maloljetnike Višeg suda u Kragujevcu.

Učeniku (17) je određen pritvor jer kad je o maloljetnicima riječ istragu vodi nadležni sud, a ne tužilaštvo.

Njegov otac biće tokom dana saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu zbog neovlašćenog držanja oružja (član 348 KZ).