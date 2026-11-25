Studenti "Filozofi u blokadi" i Aleksandar Vučić oglasili su se povodom hapšenja glavnog urednika "Informera" Dragana J. Vučićevića, privedenog u blizini zgrade te televizije.

Izvor: MONDO

Filozofi u blokadi su se oglasili nakon hapšenja Dragana J. Vučićevića.

"Dobro jutro slobodna Srbijo. Uhapšen je Dragan J. Vučićević", navodi se u objavi studenata.

Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera, uhapšen je zbog izazivanja panike i nereda u produženom trajanju i ometanje pravde. Prema nezvaničnim informacijama, Vučićević je osumnjičen za navedena dela.

Добро јутро слободна Србијо!Ухапшен је Драган Ј. Вучићевић. — Филозофи у блокади (@FFUBublokadi)November 25, 2026

O njegovom hapšenju se oglasio i Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije.

"Upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Hvala vam najlepše", rekao je Vučić na početku sjednice Skupštine.

Kako navodi Informer, Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade televizije Informer presreli organi reda koji nisu bili obilježeni. Dragan J. Vučićević je navodno odveden u policijsku stanicu Voždovac.